Česká Kamenice (Děčínsko)- Nábytek z neopracovaného dřeva i doplňky vyrábí umělecký truhlář Miloš Doležal z České Kamenice. Nejčastěji využívá místní dřevo, především z Českého Švýcarska a Českého středohoří, řekl ČTK. K výrobě přidal i workshopy, na kterých se se dřevem může naučit pracovat kdokoliv. Za své výrobky získal certifikát regionálního výrobku.

Práce se dřevem lákala Miloše Doležala už v dětství. S otcem vyráběl poličky a další drobný nábytek. Později se věnoval fotografování. To opustil s příchodem digitálních snímků. Fotografické vybavení prodal a už 15 let se dřevu věnuje naplno, ve své firmě. Na první výrobek si vzpomíná doteď. "Bydlel jsem v Lužických horách u Jedlové hory a byl tam pokácený bukový les. Byl tam hotový štěp, jak spadne strom. Z toho štěpu vznikla ryba, vypadalo to tak. Tak jsem to jen doplnil, dal jsem tomu nožičky, oko a byla to první ryba, od toho se to odvíjelo," řekl Doležal.

Výrobu zakládá na organickém dřevu, které je neopracované. "Truhláři většinou nechtějí dřeva, která mají suky a nejsou osámované, zůstává struktura tak, jak narostly. Někdy nechávám i kůru, to se lidem také líbí. Truhláři to vyhazují, já to sbírám," vysvětlil Doležal. Z neopracovaného dřeva tak vznikají stolky, lavičky, židle a řada různých dekorací.

Od práce klasických truhlářů jsou podle Doležala jeho výrobky hodně odlišné. "Liší se hodně tvarem a strukturou a tím, že jsou hodně používané přírodní věci jako jsou větve a štěpy z padlých kmenů. Nebo to, že není osámované. Stolky nejsou rovné, například nejsou například podle úhelníku. Ale když dáváte něco organického do rohu, tak to samozřejmě musíte vyměřit," vysvětlil Doležal. Za své výrobky získal certifikát regionálního produktu Českosaského Švýcarska. Právě odtud většina dřeva, ze kterého vyrábí, pochází. Další část pak z Českého středohoří.

K výrobě přidal nově také workshopy. Na těch se práci se dřevem a výrobu vlastních dekorací může zkusit každý. "Vyrábíme ozvučná dřívka nebo jednoduché dřevěné perkusní předměty. S tím už jsme začali jezdit do malých škol. Na workshopech si to lidé jednoduše během jedné dvou hodin vyrobí. A zahrají si společně. Nebo závěsné upomínkové předměty, většinou s dětmi děláme ptáčky a rybičky. A s dětmi dokážeme zahrát i malé divadlo," dodal Doležal.

Doležal si nevede standardní katalog výrobků. Každý z jeho kusů je jedinečný, vyrobený podle vizí a představ zákazníků.