New York - Zatímco velká část státníků ve svých projevech na Valném shromáždění řeší problémy za hranicemi svých zemí či kritizuje jiné vlády, kanadský premiér Justin Trudeau se ve čtvrtek obrátil do vlastních řad. Omlouval se za dlouholeté utrpení domorodých obyvatel jeho země, které trvá do dneška.

"Velmi se stydíme," prohlásil podle agentury AP liberální politik známý vstřícným přístupem k menšinám. "A příliš mnoho domorodců zažívá nedostatek respektu i dnes," dodal, než začal líčit kroky, které mají historickou nespravedlnost vůči původním obyvatelům amerického kontinentu napravit.

Domorodci tvoří necelých pět procent obyvatel sotva čtyřicetimilionové země, která je obecně uznávána za respekt k lidským právům i menšinám. Podle statistik je však v přepočtu na celkový počet obyvatel v kanadských věznicích devětkrát více domorodců než příslušníků většinového obyvatelstva. Mezi původními obyvateli je rovněž výrazně větší poměr sebevražd a průměrná délka života o pět až sedm let kratší než u ostatních.

Turdeau, který nastoupil do úřadu předloni a k němuž zastánci práv původních obyvatel vzhlíželi s velkou nadějí, je nyní částí z nich kritizován za liknavost. Kanadský premiér nedávno sáhl k obměně vlády a věnoval záležitostem domorodců zvláštní ministerstvo, aby se jejich postavení dostalo náležitého zlepšení.

Na dotaz novinářů, proč otevíral na mezinárodním fóru domácí kanadský problém, uvedl, že chtěl upozornit na záležitost, kterou musí jeho země vyřešit, spíše než radit jiným lídrům, jak řešit jejich vlastní chyby.