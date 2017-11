Liberec - Když se fotbalisté Liberce dozvěděli, že jejich sportovní ředitel Jan Nezmar po podzimu zamíří do Slavie, na prvním tréninku si navlékli černé pásky. Po těžkém týdnu se ale dokázali zkoncentrovat a v dnešním duelu 14. ligového kola udolali doma Ostravu 2:1. Trenér Jindřich Trpišovský věří, že jeho svěřenci stejně zvládnou i zbylé dva zápasy do konce podzimní sezony. Do té doby kouč Slovanu nechce řešit svou další budoucnost a údajný zájem jiných klubů.

"Myslím, že to vliv (na utkání) mělo, všichni to máme v hlavách. V týdnu se o tom hodně napsalo, ještě včera jsme měli takové sezení s hráči včetně Honzy, kde jsme na kluky apelovali, aby byli koncentrovaní. Ten zásah byl totiž prostě velký směrem do budoucna," řekl novinářům Trpišovský.

Nezmar v Liberci v roli sportovního ředitele úspěšně působí pět let. "Honza nás sem všechny přivedl, hráče i nás trenéry. Je to takový náš fotbalový táta, má s námi úzký vztah. Tu funkci dělá mimořádně kvalitně, ať už profesně nebo po lidské stránce. To, že naše budoucnost už brzy nebude spojená, to nás každého zasáhne, ať chceme, nebo ne," dodal liberecký kouč.

V souvislosti s Nezmarovým odchodem se začalo spekulovat, že by i Trpišovský mohl ze Slovanu v zimě odejít. Podle deníku Sport má o něj zájem například chorvatská Rijeka.

"Z českých klubů s nikým v kontaktu nejsem. Byl jsem kontaktován jedním zahraničním klubem už před rokem, teď je to podruhé. Vzhledem k tomu, že máme rozehranou sezonu a oni taky, tak jsme se bavili, že se to nedostane na veřejnost," uvedl Trpišovský.

"Musíme se soustředit na zbylá dvě kola. Co se stane potom, se uvidí. Ve fotbale se vše mění každým dnem, i proto jsem doufal, že se Honza rozhodne jinak. V Liberci mám smlouvu, jsem spokojený a hrozně rád. Odchod Honzy je velká rána pro všechny i pro mě, ale nesmíme plivnout na to, co jsme od léta dokázali. Musíme co nejlépe dotáhnout podzim," dodal kouč Slovanu.

Liberečtí hráči byli z Nezmarova odchodu smutní a na prvním tréninku si vzali černé pásky. Šlo o nápad obránce Ondřeje Karafiáta. "Jsem trochu vtipálek, takže tam proběhly nějaké černé pásky. Je to velká ztráta, mrzí nás to, jsme z toho smutní. Je to fakt srdce Slovanu. Ale přeji mu, ať se mu daří. Dělá svou práci dobře," uvedl Karafiát.

"Nezmič tu dlouho působil jako hráč, teď jako sportovní ředitel. Když jsme se to dozvěděli, bylo hodně lidí smutných a zklamaných. Pak už jsme to pojali (s těmi páskami) trochu i jako srandu. Takové nabídky se prostě neodmítají. Prostě fotbal v Liberci nekončí, půjde dál. Všichni mu přejeme štěstí," dodal záložník Radim Breite.

Zájem není jen o Trpišovského, ale i o liberecké hráče. "Bylo tu dneska asi deset skautů na naše konkrétní hráče, ať už z Německa, Španělska nebo Turecka. To, že jsou spekulace ohledně Coufala a dalších pěti šesti hráčů, to je normální, když jsme v Liberci a mužstvu se takhle daří. Když kluci takhle dřou, je logické, že je o ně zájem," dodal Trpišovský.