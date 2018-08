Praha - Trenéra Jindřicha Trpišovského potěšilo, že se fotbalisté Slavie Praha v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů postavili Dynamu Kyjev čelem a favorita většinu času přehrávali, rozpačité pocity měl ale z inkasované branky a konečné remízy 1:1. Výsledek je příznivější pro ukrajinského vicemistra, ale pro červenobílé podle jejich kouče před venkovní odvetou moc nemění.

"Celkově pro mě trochu rozpačité pocity. Kdybychom nedostali gól, mohli bychom to hodnotit pozitivně. Jsem rád, že jsme se postavili Dynamu čelem. Výkon byl ve všech parametrech dobrý, hráči do toho dali vše. Výsledek je vzhledem k průběhu zápasu a k tomu, že jsme hráli doma, příznivější pro Dynamo. Určila ho efektivita," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Jeho celek soupeře výrazně přestřílel, ale šance neproměňoval. "Jestli si můžu na něco postěžovat, je to produktivita. Tyhle velké zápasy se hrají na proměnění šancí. My jsme měli dvě hlavičky v jasných pozicích, které jsme neproměnili, což určilo ráz utkání. Naopak soupeř v druhé půli, kdy byli lepší, udeřil z ojedinělé situace," posteskl si Trpišovský.

Jeho svěřenci zaspali v 82. minutě při autu, neboť si mysleli, že rozhodčí přeruší hru kvůli druhému míči na trávníku. "Trochu mě mrzí, že stejná situace předtím byla posouzená jinak a rozhodčí hru přerušil. To jsem mu trochu vyčítal při zápase. Ale gól padá jednoznačně na náš vrub," uvedl Trpišovský.

"I tak jsme to měli ubránit. Je to naše hrubá chyba, je to z autu. Neměli jsme hráče vystavovat do ofsajdu a měli jsme ho dohrát. Z takovéhle banální situace dostaneme gól," kroutil hlavou Trpišovský.

Remíza 1:1 podle něj pro Slavii do odvety moc nezměnila. "Samozřejmě je to jiné než 0:0. Pro nás to znamená tam dát gól, ale s tím bychom tam jeli tak jako tak. I kdybychom vyhráli nebo hráli 0:0, tak bychom tam nejeli s tím, že budeme něco bránit. Dneska bylo jasně vidět, že klíčem na každého soupeře je aktivita. Tak s tím zápasem můžeme něco udělat," řekl Trpišovský.

"Když jsme byli takoví ustrašení a pasivnější v prvních 25 minutách, tak jsme Dynamo těžko honili po hřišti. Tak jako tak bychom tam hráli aktivně. Samozřejmě je otázka, jak tam proběhne začátek zápasu. Dynamo je nejsilnější v brejkových situacích, tam je budou hnát lidi a bude složitější je tam chytat. V momentě kdy tam dáme branku, je to zase celé v náš prospěch," dodal slávistický kouč.