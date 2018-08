Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje Dynamo Kyjev před úterním úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů za favorita. Se svým týmem však kvůli tomu rozhodně nehodlá ustupovat od útočné hry, naopak chce nejúspěšnějšímu ukrajinskému celku historie a dvojnásobnému vítězi dřívějšího Poháru vítězů pohárů vnutit vlastní styl.

"Dynamo je určitě favorit. Setkáváme se s klubem, který za posledních 10 let nechyběl v základní skupině Ligy mistrů nebo Evropské ligy a tuším, že sedmkrát prošel do jarní části. Ale my do toho nechceme jít ustrašeně, chceme hrát svůj fotbal a prosadit se vlastní hrou," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Cesta vede přes aktivitu a kvalitní hru, případně Dynamo donutit do nějakých chyb. Byla by chyba si myslet, že takový tým ve dvou zápasech ubráníme a někam prolezeme a přežijeme. Musíme jít do těch zápasů se vztyčenou hlavou. Musíme se zebe vydat to nejlepší, co v nás je, abychom se soupeři vyrovnali," dodal Trpišovský.

Slavia v úvodních třech kolech ligové sezony vždy zvítězila, dala 10 gólů a vede tabulku. Podle kouče to ale před soubojem s Dynamem mnoho neznamená. "Třikrát jsme vyhráli, je to příjemné, ale jsou to jen tři krůčky z obrovského počtu 29 nebo 31 zápasů, které nás na podzim čekají. Důležité bude, abychom kvalitní hru a případně sérii dokázali udržet co nejdelší dobu," řekl Trpišovský.

"Nehledal bych v tom nic světoborného, teprve teď se bude lámat chleba. Samozřejmě je ale lepší jít do takového zápasu s tím, že jsme dobře odstartovali, než kdybychom něco nezvládli," dodal.

Kyjev je podle něj mimořádně organizované mužstvo, což ukazuje fakt, že všechny čtyři soutěžní zápasy v sezoně vyhrál shodně 1:0. "Navíc ještě v generálce porazili Plzeň 2:0. Nejen že dostávají strašně málo gólů, ale hlavně proti nim ani žádné gólové šance nejsou, nebo je jich málo. Dokázali dvakrát ubránit Šachtar Doněck v těžkých zápasech. U takhle vyspělého mužstva jsem dlouho neviděl takovou zodpovědnost hráčů směrem dozadu, aby se tak obětovali pro úspěch mužstva," řekl Trpišovský.

"Troufnu si tvrdit, že jak jsem viděl styl Dynama, tak moc gólů padat nebude. Myslím, že nás čeká neustálá hra do deseti nebo jedenácti hráčů. Budou rozhodovat detaily. Samozřejmě budu rád, když se budu mýlit a góly padat budou," dodal kouč.

Před příchodem do Slavie dotáhl s Libercem obě dvě kvalifikace Evropské ligy k postupu do skupiny. "Myslím, že je dobře ty zkušenosti mít. Zápasy jsou specifické, potkáváte rozličné styly soupeřů. Hlavně první zápasy bývají hodně svázané a nervózní. Vzpomínám si na Honzu Sýkoru, jak nám o jednom postupu rozhodl hattrickem, takže bych se nezlobil, kdyby na to něčím podobným navázal," řekl Trpišovský s úsměvem na adresu nynějšího slávistického svěřence.

Sýkora věří, že Slavia dá Dynamu jako první v sezoně gól

Záložník Jan Sýkora věří, že fotbalisté Slavie Praha budou ve dvojzápase 3. předkola Ligy mistrů prvním týmem, který v nové sezoně dokáže dát Dynamu Kyjev gól. Ukrajinský vicemistr v dosavadních čtyřech soutěžních duelech vyhrál shodně 1:0 a v součtu s přípravou neinkasoval už sedmkrát po sobě.

"Ta série nás nijak neděsí. Budeme se snažit, abychom byli ti, kteří Dynamu jako první dají gól. Soupeře jsme si rozebrali, dívali jsme se na video. Je hodně takticky vyspělý a mají na tom hodně postavenou defenzivní činnost," řekl na tiskové konferenci Sýkora.

"Nevím, jestli je považuji za favorita, ale určitě mají více zkušeností z Evropy než my. S tím musíme počítat. Musíme k tomu přistoupit s pokorou, plným nasazením a určitě beze strachu. Každý kladný výsledek, tedy výhra, je pro nás dobře," dodal reprezentační záložník.

Slavia vyhrála všechna tři kola nové ligové sezony a předvedla i dobré výkony. "Myslím si, že nás to pod žádný tlak nedostává. Úterní zápas a potažmo odveta bude o něčem úplně jiném než liga. To nás nemusí svazovat. Musíme předvést to, co předvádíme v lize, aby všichni byli spokojení - jak my, tak fanoušci," prohlásil Sýkora.

"Máme zkušené mužstvo a to i z pohledu evropských soutěží, takže o nervozitě asi nemůže být řeč. Myslím, že kvalitu na to, abychom postoupili, máme. Ale pravda leží na hřišti, tam se ukáže," konstatoval čtyřiadvacetiletý záložník.

Vloni Slavia ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadila Borisov, ale v závěrečném předkole vypadla s APOELem Nikósie. "Minule jsme měli velkou šanci postoupit do skupiny a nepovedlo se. Kvůli nám, ale i kvůli všem lidem, kteří fandí Slavii, bychom to chtěli tentokrát zvládnout," doplnil Sýkora.