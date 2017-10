Praha - Trenér libereckých fotbalistů Jindřich Trpišovský je přesvědčen, že třetí místo reprezentace ve světové kvalifikaci a neúspěšný boj o šampionát jsou reálným odrazem kvality českého celku. Mužstvu by podle něj pád na dno mohl pomoci a věří, že v dalších cyklech půjde nahoru. U týmu by nechal kouče Karla Jarolíma.

"Hodnotil bych kvalifikaci jako střídavě oblačno. Celkově ten cyklus byl náročný, došlo k velké obměně hráčů. Začátek vzhledem k tomu, jak se do toho skočilo rovnýma nohama, byl celkem nadějný, až na to, že jsme nedávali góly. Postupem času výsledky i hra stagnovaly. Byly tam hrozné rozdíly. Výborné utkání doma s Německem, ale zase horší v Norsku, v Německu. Tým podával horší výkony venku než doma," řekl ČTK Trpišovský.

Mužstvo podle něj doplácelo na to, že po přestavbě kádru nemělo ve svém středu lídry. "Hráči se ne vždy dobře srovnali s rolí favoritů. Naopak když se nám nevěřilo, zahráli dobře. Souvisí to s mládím hráčů, nebo že nemají zkušenosti. Chybí nám momentálně osa zkušených hráčů, kteří hrají ve velkých evropských klubech a vzali by to na sebe. To byl nejzásadnější rozdíl oproti minulým kvalifikacím," uvedl Trpišovský.

Třetí místo ve skupině podle něj odpovídá síle týmu. "Myslím, že je to reálný odraz českého fotbalu, ať už na klubové úrovni nebo na reprezentační. Německo je někde jinde a bohužel nás teď předběhlo i Severní Irsko. S Norskem jsme na podobné úrovni. Teď v tomhle kvalifikačním bloku to bylo to, na co momentálně máme," mínil jednačtyřicetiletý kouč.

Do budoucna je ale optimistou, v mladších věkových kategoriích vidí kvalitní hráče. "Malinko podobný vývoj byl u Slováků. Měli problémy s reprezentací, pak jim vyrostla řada výborných hráčů z jednadvacítky, doplněná o zkušené hráče jako Hamšík. U nás máme spoustu nadějných hráčů, kteří se budou dále zlepšovat. Počínaje Krmenčíkem, přes Součka, navíc máme dobré gólmany. Spousta hráčů 20 až 21 let míří do zahraničí, máme kvalitní dvacítku a jednadvacítku, pod tím je dobrá devatenáctka. Příští cyklus a hlavně potom ten následující budeme silnější," uvedl Trpišovský.

"Skončilo strašně moc hráčů, kteří tu byli dlouho. Na jednu stranu je to i dobře, že se všichni podívali realitě do očí. Ať chceme nebo ne, už hrajeme vyrovnaně s Ázerbájdžánem, což bylo dřív nemyslitelné. Spadli jsme na pomyslné dno a teď se z něj budeme odrážet. Pořád máme šikovné hráče, jako Lüftner, kteří míří do zahraničí. Myslím, že je do budoucna na čem stavět a naopak nám tahle kvalifikace může hrozně pomoci, že si budeme víc vážit některých výsledků, kterých dosáhneme," podotkl Trpišovský.

Jarolíma, o jehož budoucnosti by měl v úterý jednat výkonný výbor, by u týmu ponechal. "Podržel bych ho. Na to, jak tam byl hozený, jak do toho musel skočit rovnýma nohama, tak by bylo spravedlivé, aby dostal další šanci. Ocenil bych, že se nebál udělat řez, dát šanci novým hráčům jako Krmenčík či Jankto, který naskočil do základní sestavy," řekl Trpišovský.

"Je to jeden z nejkvalitnějších a nejzkušenějších trenérů, co tu jsou. Má za sebou nesporné úspěchy na klubové úrovni. Zná reprezentační práci, má to osahané, prošla mu rukama spousta hráčů. Teď má čas si to připravit. Za mě ideální stav pokračovat v té přestavbě týmu," dodal Trpišovský.