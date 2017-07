Praha - Meteorologové varují před horkem a silnými bouřkami. Ve čtvrtek na většině republiky vystoupají teploty přes 31 stupňů, v Jihomoravském kraji i nad 33 stupňů. Tropické počasí postupně vystřídají bouřky, někdy i intenzivní, které mohou doprovodit přívalové srážky, méně často kroupy či nárazový vítr. Pro jižní Moravu a větší část Plzeňského kraje platí výstraha na vysoké teploty už od dnešních 14:00. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.

Dnes vystoupí teploty na 28 až 32 stupňů Celsia. Teplejší bude pravděpodobně místy Plzeňský kraj a zejména Jihomoravský kraj, kde teploměry naměří až 33 stupňů. Ve čtvrtek očekávají meteorologové nejvyšší teploty na většině území nad 31 stupňů, v Jihomoravském kraji většinou nad 33 stupňů, zatímco v západních Čechách budou maxima jen kolem 27 stupňů.

"Ve čtvrtek během dne předpokládáme postupně od západu místy výskyt bouřek, které mohou být i silné, zejména s přívalovými srážkami, v menší míře s kroupami a silnými nárazy větru. Ve východní polovině území se očekává lokální výskyt silných bouřek až později odpoledne nebo k večeru," uvádí výstraha ČHMÚ.

Lidé by ve vedrech měli omezit tělesnou zátěž a vyhýbat se pobytu na přímém slunci hlavně v poledních a odpoledních hodinách, zvláště opatrní by měli být děti, starší a nemocní lidé. Děti ani zvířata by neměli zůstávat ve stojících automobilech. Doporučuje se také pít víc neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu a při pobytu na přímém slunci se chránit opalovacími krémy, slunečními brýlemi a pokrývkou hlavy.