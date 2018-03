Třinec (Frýdecko-Místecko) - Žádnou ostudu v Třinci neudělali, přesto si pardubičtí hokejisté po nejtěsnější porážce 2:3 v pátém čtvrtfinále play off nebrali servítky sami před sebou. Východočeši budou v pátek proti favoritovi série ze Slezska na domácím ledě odvracet za stavu 2:3 na zápasy vyřazení.

Hosté si nadávali za úvod zápasu. "Špatně jsme do toho vstoupili. Ale přežili jsme to. Dostali jsme jen jeden gól. Pak za stavu 2:2 jsme to měli udržet," hodnotil zápas obránce Marek Trončinský.

Podle něj ale Pardubickým scházela v úvodní fázi zápasu agresivita a hra do těla. "Čtu nějaké rozhovory, jak hrajeme do těla. Dneska od nás nehrál do těla ale nikdo. Nevím, jestli s nimi budeme hrát nějaké mediální války. Jsem fakt naštvaný, protože to, co jsme tady dneska předvedli, nebylo hodno zápasu play off," prohlásil zkušený bek.

Pro nepovedený start pátého čtvrtfinále neměl vysvětlení. "Nevím, čím to bylo. Budeme se muset podívat na video. Hráči, kteří minulý zápas hráli do těla, a to včetně mě, dneska nehráli. Musíme to změnit, protože to je cesta, jak na Třinec," řekl.

Osobně si vyčítal i situaci před Marcinkovým rozhodujícím gólem z 55. minuty. "Byl jsem u toho. Odrazilo se to od konstrukce brány, Marcinko zastavil, já byl kousek vedle. Jsem naštvaný. Budeme muset vyhrát doma, teď nám nic jiného nezbývá," uvedl Trončinský.

Ve všech pěti zápasech série prozatím slavili domácí. "Skvělými fanoušky to tady nebude, to bude spíše u nás. Musíme do toho šlápnout a vyhrát," řekl Trončinský.

Pardubice se podle něj znovu musejí stát Holaňovými buldoky. "Musíme hrát tvrději. Teď budeme do půlnoci naštvaní a pak to hodíme za hlavu. Vyhrajeme a zkusíme se sem vrátit. Musíme ale přidat v agresivitě, dneska to bylo takové měkké. Oni do toho vstoupili líp a od toho se odvíjel celý zápas," podotkl pardubický obránce.