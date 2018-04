Praha - Pražská koalice s ANO a ČSSD by podle zástupců Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) měla pokračovat. Zároveň trvají na požadavku nebourat Libeňský most. Novinářům to dnes řekli předseda pražských Zelených Ondřej Mirovský, náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ) a radní Jana Plamínková (STAN). Zastupitelé ANO dnes vyvolali dohodovací řízení v koalici, při kterém se rozhodne o budoucnosti vedení Prahy. Spor v koalici vyvolalo čtvrteční hlasování o tom, na které místo v programu jednání bude zařazen materiál o Libeňském mostě.

"Dlouhodobým cílem Trojkoalice je, aby se veřejnost mohla vyjadřovat k zásadním bodům tak, aby to pro ni bylo takzvaně uživatelsky komfortní, to znamená, aby se k důležitým bodům mohli lidé vyjadřovat ideálně na hraně končící pracovní doby. Tomu jsme podřizovali hlasování dlouhodobě. Považujeme to za základ demokracie," řekl Mirovský.

Trojkoalici dnešní prohlášení klubu ANO vyvolat dohodovací řízení překvapilo. Na společných jednáních se o tom prý nediskutovalo. "Tak se domnívám, že by bylo i slušné vůči nám, kdyby to říkali napřed nám, a ne novinářům," řekla Plamínková. Podle Kolínské se ANO a ČSSD dlouhodobě snaží prosazovat některé dokumenty s pomocí opozice. Do řízení chce Trojkoalice jít s tím, že hodlá zopakovat ze svého pohledu důležité body programového prohlášení rady. "Čekáme ale, až nám sdělí, co jim (ANO) vadí," řekl Mirovský.

Za to, že zastupitelé ve čtvrtek neschválili program jednání, Trojkoalice nenese zodpovědnost, uvedli její zástupci. "Domnívám se, že to co se stalo, je plně v odpovědnosti ČSSD a hnutí ANO, které dopustily to, že se změnil program zastupitelstva. My jsme o tom nebyli informováni dopředu, nebylo to nikterak projednáno," řekla Plamínková. Podle ní ANO a ČSSD spoléhaly na hlasy opozice a způsob hlasování s ní mají dohodnuto. "Jak se ukázalo, tak to tak nebylo," řekla.

Spor v koalici vyvolalo čtvrteční hlasování o programu zastupitelstva, kdy se politici přeli, kam bude zařazen materiál o možné demolici Libeňského mostu. Původně měl být projednáván odpoledne, nakonec ale zastupitelé odsouhlasili návrh opozičního zastupitele Ondřeje Martana (ODS), aby byl projednán jako první bod. To se nelíbilo Trojkoalici a pro podobu programu nehlasovala, neboť by se podle jejích představitelů nemohli k tématu vyjádřit občané.