Policie v centru Brna zadržela minulý týden přímo při činu trojici mužů, kteří vyráběli pervitin. Skončili ve vazbě, hlavnímu pachateli hrozí až desetiletý pobyt ve vězení. Na policejním webu to 7. dubna 2018 uvedl mluvčí Pavel Šváb. Na snímku je brněnská varna. ČTK/Policie ČR

Brno - Tři muži vyráběli pervitin v centru Brna, policie je minulý týden zadržela přímo při činu. Skončili ve vazbě, hlavnímu pachateli hrozí až desetiletý pobyt ve vězení. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Pavel Šváb.

Policisté na základě získaných informací vtrhli do vytipovaného bytu en v době, kdy byla výroba v plném proudu. "Na elektrickém vařiči probublávala tekutina ve skleněné baňce, která byla propojena s destilačním válcem," popsal situaci mluvčí. Policie u výroby zadržela dva muže ve věku 29 a 42 let, třetího dvaapadesátiletého muže zadržela v jiné místnosti. Do protokolu uvedl, že se na výrobě pervitinu nepodílel, ale opravoval si kolo. Připustil však, že po výrobě drogy většinou uklízel.

Další šetření však ukázalo, že dvaačtyřicetiletému Brňanovi, který už byl za drogovou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzený, zdatně pomáhali při výrobě oba jeho spolubydlící. Jeden převážně sháněl léky, druhý přispěl zajištěním laboratorního skla.

Policisté v bytě při domovní prohlídce zajistili 140 věcí, kompletní varnu ještě podrobí znaleckému zkoumání. Za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí v případě prokázání viny u soudu hlavnímu pachateli desetiletý pobyt ve vězení, jeho pomocníkům trest poloviční. Všichni tři jsou ve vazbě.