Karlovy Vary - Trofej pro vítěze Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice je dílem designérky Studia Moser Zuzany Kubelkové ve spolupráci s předním českým cyklistou Petrem Vakočem. Trofej dnes představila sklárna Moser v Karlových Varech. Možnostmi sklářského řemesla byl Vakoč překvapen, řekl dnes novinářům ve sklárně, kterou navštívil společně s kolegy cyklisty Romanem Kreuzigerem a Zdeňkem Štybarem.

"Hrozně se mi líbilo, že dokážou sklo zabarvit, a ještě k tomu, že ta barva přechází z jedné barvy do ztracena, nebo do té druhé. Takže jsme řešili, jakým způsobem udělat, aby tam byla česká a slovenská trikolora. A zároveň jsme tam chtěli dát nějaký odkaz na to kolo. A proto tam je spirála, která symbolizuje stopu kola," řekl Vakoč.

Trofej pro vítěze mistrovství je 60 centimetrů vysoká a váží 8,5 kilogramu. Designérku Kubelkovou k jejímu vytvoření inspirovala i vlastní zkušenost z horského kola. Finální návrh vybrali spolu s Vakočem z pěti možných variant. "Vybrousit ze skla spirálu bylo docela obtížné, brusič s tím měl hodně práce. Sama jsem na výrobu trofeje přímo ve sklárně dohlížela," uvedla designérka.

Nejlepší čeští a slovenští cyklisté se představí ve čtvrtek v Karlových Varech při časovce. Na start závodu se postaví asi 200 závodníků a závodnic v pěti kategoriích. O víkendu se šampionát přesune do Plzně, kde odstartuje 400 sportovců. Součástí bude mimo jiné i charitativní závod.