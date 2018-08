Praha - Spojení individuálních výkonů a týmového ducha symbolizuje trofej pro atletický Kontinentální pohár, který se uskuteční 8. a 9. září v Ostravě. Tvoří ji 116 křišťálových "štafetových kolíků" pro každého člena vítězného týmu včetně doprovodu. Uprostřed je různobarevný ovál pro vítěznou federaci.

Každý kolík má originální dekor a je na něm vytištěn název a termín akce. Do nerezového podstavce jsou zapuštěny ve třech řadách kolem barevné plochy. "Celkový tvar je stylizovaná aréna zaplněná sportovci a diváky. Je to symbolika jakési pospolitosti a zároveň výjimečnosti," uvedl jeden z autorů trofeje Jaroslav Koléšek.

Trofej se vyráběla více než deset měsíců v několika dílnách. Váží téměř metrák a půl. "Křišťál k naší republice neodmyslitelně patří. Může to evokovat i naše stoleté výročí vzniku republiky. Zainvestovali jsme do toho záměrně. Výrobní cena poháru je tři čtvrtě milionu korun," řekl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Při Kontinentálním poháru v Ostravě bude trofej vystavena v bráně, kterou budou závodníci přicházet na stadion. Jedním z nich bude i koulař Tomáš Staněk. "Moc jsem nepochopil ze začátku ten význam, ale když mi to páni tvůrci objasnili, tak je to skvělá věc," řekl. Ocenil, že je každý kolík originál. "Mně se samozřejmě taky líbí některé víc a některé míň, ale celkově to působí fakt pěkně," doplnil čtvrtý muž nedávného mistrovství Evropy.

Je jedním ze čtyř českých atletů, kteří se na Kontinentálním poháru v týmu Evropy představí. Vedle něj budou startovat také oštěpařka Nikola Ogrodníková, která se kvalifikovala jako vicemistryně Evropy, a mílařka Simona Vrzalová s oštěpařem Jakubem Vadlejchem, kteří stejně jako Staněk dostali divokou kartu.