Hochfilzen (Rakousko) - Pro biatlonistku Gabrielu Koukalovou je domácí triumf v závodu Světového poháru možná víc než titul mistryně světa. Česká hvězda vyhrála v prosinci v Novém Městě na Moravě závod s hromadným startem před více než třiceti tisíci fanoušky a dnes se poprvé v kariéře stala světovou šampionkou poté, co v rakouském Hochfilzenu ovládla sprint.

"Nové Město je srovnatelné s dnešním vítězstvím," řekla nejdříve čerstvá mistryně světa, ale vzápětí vyzdvihala triumf na Vysočině. "Možná je to blbý říkat, ale je to možná víc než tady (zlato z mistrovství světa). Bylo to doma a bylo to pod obrovským tlakem. Nepamatuji, kdy jsem byla tak nervózní jako tam. Byl to pro mě strašák," prohlásila.

Už po vítězství v Novém Městě na Moravě mluvila o tom, že víc asi nemůže zažít. Za výhrou ji ve Vysočina Aréně hnalo 34 tisíc fanoušků. "Doufám, že si ty momenty ponesu v sobě do konce života," říkala v Novém Městě.

I díky domácímu úspěchu se naučila lépe snášet tlak okolí a nezabývat se přehnaným očekáváním. "To není dobrá taktika. Je důležité být uvolněná a užívat si každý moment, každý metr, každý terč. Všechno je pak jednodušší," řekla. A právě to v poslední době dokáže. "Přesně tak," přikývl šéftrenér Ondřej Rybář.

Mezi špičkou se Koukalová pohybuje pátou sezonu. Každým rokem je lepší - spolehlivá na střelnici a rychlá na trati. Sama jako první důvod zisku titulu mistryně světa zmínila obrovskou podporu fanoušků. "Pak skvělé lyže a za třetí to, že jsem byla dost silná. Byla jsem absolutně soustředěná na každý metr," podotkla.

Ve své kariéře už získala velký křišťálový globus za celkové vítězství ve Světovém poháru a nyní je i mistryní světa. Chybí jí už jen jeden velký úspěch - olympijské zlato. Před třemi lety byla v Soči třikrát čtvrtá a jednou brala stříbro.

Za rok na hrách v korejském Pchjongčchangu bude mít možná poslední šanci, protože sama řekla, že by poté chtěla ukončit kariéru. "Rozhodně budu dělat všechno, aby to tam vyšlo. Je to jeden z mých snů. Těším se na olympiádu," řekla. Nedávno vzpomínala na Soči. "Jaký to byl zážitek. Jak jsme si říkali: Zůstaneme tady, domů nikdy nepojedeme. Tady je to skvělý. Bohužel to skončilo. Tak snad ta další olympiáda bude podobně vydařená," uvedla.