Ve věku 80 let zemřel herec Jan Tříska (na snímku z 9. února 2012), potvrdil 25. září iDnesu herec Jiří Mádl. Tříska byl od soboty ve vážném stavu v nemocnici poté, co spadl z Karlova Mostu. ČTK/Horázný Josef, Štěrba Martin

Praha - Výjimečný člověk a mimořádný umělec, který své okolí učil profesionalitě, je ve vzpomínkách spolupracovníků a přátel herec Jan Tříska. Zemřel dnes v Praze po sobotním pádu z Karlova mostu do Vltavy. Podle anglisty a překladatele Martina Hilského, který s Třískou léta spolupracoval při popularizaci a interpretaci díla Williama Shakespeara, herce charakterizovala profesionalita "od začátku do konce".

Jeho herectví bylo profesionální, ale zároveň osobní, prožité a procítěné, řekl Hilský ČTK. Třískův Král Lear způsobil, že se Letní shakespearovské slavnosti staly plenérovým divadelním fenoménem.

"Je mi to líto, protože pokud vím, tak Honza neplánoval, že někdy umře. Držel diety, cvičil a myslím si, že i ve svých 80 letech byl velice připraven fyzicky i mentálně, byl schopen naučit se dlouhé texty," řekla ČTK herečka Magda Vášáryová. V roce 1970 s ním vytvořila kreaci ve Weiglově snímku Radúz a Mahulena.

Upozornila, že Tříska byl ještě československý herec. I proto lituje, že nemohl být součástí českého herectví a kultury. "I jeho jsme vytlačili, tuhle velkou hereckou osobnost, i jeho jsme radši poslali pryč. Protože nemáme rádi, když je někdo lepší než průměr," uvedla.

"Poprvé jsem ho viděl jako hodně mladý student, v 60. letech v roli Romea. A pak jsme se seznámili, když v roce 2002 vystupoval v té legendární inscenaci shakespearovských slavností jako král Lear. Opsal veliký herecký oblouk od Romea ke králi Learovi. Já jsem viděl obojí a před obojím smekám, " řekl ČTK odborník na Shakespeara Martin Hilský. "Roli krále Leara se naučil v Kalifornii, a když přijel na první čtenou zkoušku, uměl ji celou zpaměti dokonale," popisuje hercovy zvyklosti a zodpovědnost.

Hilský připomněl, že Shakespearovy Sonety jsou velmi často o pomíjivosti lidského bytí. "Mluvili jsme spolu i o těchto posledních věcech. Velmi krásně. Vím jedinou věc, že to těžce prožíval a řekl mi: ́´Martine, po osmdesátce je to všechno jinak. Věř mi.´ To mám od něj. Ale připadá mi jako šílená shoda okolností, že už není," řekl Hilský.

"Doslova před pár týdny exceloval v komponovaném představení Pocta Shakespearovi. Společně jsme trávili dlouhé chvíle v autě a já mohl sledovat, jak si znovu a znovu opakoval texty sonetů, aby byl stoprocentně připraven na večerní představení. Tuto profesionalitu jsem na něm nesmírně obdivoval. (...) Je mi to neskutečně líto, Honza mi bude moc chybět," řekl ČTK Michal Rychlý z agentury Schok, která slavnosti pořádá.

Za výjimečného člověka po všech stránkách označil Třísku režisér a kameraman František Antonín Brabec, který ho obsadil do svého filmu Máj z roku 2008. "A to jak z hlediska profese, duše a přístupu k okolí včetně svých lidských rozměrů. Myslím si, že nás v 90. letech naučil profesionalitě. Už tím, jak přistupoval ke svým rolím," řekl Brabec ČTK.

Přístup Třísky k práci a životu popisuje také šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. "Znal jsem ho celý život, už jako kluk jsem se objevil vedle něj v Národním divadle v inscenaci Turgeněvovy hry Měsíc na vsi, v níž ztvárnil mého vychovatele," řekl Hrušínský ČTK. Pamatuje si, že v den premiéry se Tříska zranil v autě, do divadla ho přivezla sanitka, ale představení neohrozil. "V zákulisí byl připraven lékař, který mu dával injekce," dodal Hrušínský, který s ním strávil řadu let jako herecký partner v komedii Yasminy Rezy Kumšt. Na Jezerce měla téměř stovku repríz.

Pro Havlovou byl Tříska rodinný přítel a v práci perfekcionista

Jako na skvělého herce a jednoho z nejlepších kamarádů Václava Havla bude na zesnulého Jana Třísku vzpomínat vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová. Přestože po zprávách o Třískově pádu do Vltavy jeho skon čekala, tragická smrt herce ji silně zasáhla. Havlová to řekla novinářům po zkoušce v pražském Divadle na Vinohradech. Další Třískova herecká kolegyně Vlasta Chramostová ČTK připomněla jejich společné hraní v Divadle za branou. "Budu na něj vzpomínat v nejlepším," řekla.

Havlová zkouší na Vinohradech, kde se spolu s Tomášem Töpferem 21. října objeví v inscenaci Goldmanovy hry Lev zimě. Dnes uvedla, že brzy po úmrtí blízkého člověka se jí jen těžko formulují myšlenky. "Pořádně jsem se nevyjádřila ani k odchodu manžela," vysvětlila.

O Třískovi řekla, že byl perfekcionista. "To se mi líbilo. Dbal o to, aby byl ve fyzické formě, ale boží cesty jsou nevyzpytatelné. Vzpomínám na něj jako na skvělého herce a Vaškova jednoho z nejlepších kamarádů," uvedla s poukazem na letité přátelství Václava Havla a Jana Třísky. Tříska jim byl v lednu 1997 svědkem na svatbě, Havel zase svědčil na svatbě Třískovi.

Dagmar Havlová si nemyslí, že Tříska svůj život ukončil sám. "Zpočátku to tak opravdu vypadalo, ale myslím, že tato teorie už je vyvrácená odborníky. Nechci spekulovat," dodala.

"Když hrál Tříska kdysi v Divadle za branou Oidipa, byla jsem jeho Iokasté. Naposledy jsme spolu hráli v Divadle Archa v Havlově Odcházení. Myslím, že světoběžník přišel domů umřít," řekla ČTK Vlasta Chramostová.

"Napadly mě dvě citace: (ruská básnířka Marina) Cvětajevová, která říká, že vlast není území, ale nezměnitelnost krve, a (Jiří) Voskovec, který říkal, že domov není tam, kde si pověsíš klobouk, ale kde se pověsíš," uvedla k odchodu slavného českého rodáka. Signatářka Charty 77, která je o deset let starší než Tříska, řekla, že spatřuje jistou podobnost v Třískově úmrtí se skonem Vlastimila Brodského. "Myslím, že to jsou podobné motivy, protože stáří není žádná radost. Vím, o čem mluvím. Budu na něj vzpomínat v nejlepším," řekla.

Odešel skvělý herec a statečný člověk, uvedli o Třískovi politici

Skvělým a talentovaným hercem a také výjimečným a statečným člověkem byl pro české politické představitele herec Jan Tříska. České kultuře bude chybět, napsal na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zemřela česko-americká filmová a divadelní legenda, uvedlo americké velvyslanectví v Praze.

"Jan Tříska byl skvělý herec a výjimečný člověk. Českému filmu, divadlu a celé naší kultuře bude strašně chybět," poznamenal Sobotka. "V Janu Třískovi česká kultura ztrácí jednoho z nejtalentovanějších herců, ale i čestného a statečného člověka. Skláním se před jeho památkou," uvedl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Vynikajícím hercem a skvělou osobností, která bude chybět divadlu i filmu, byl Tříska pro předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD). "Postupně nás opouští generace herců a tvůrců, která opravdu uměla," napsal na twitteru mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Ministr obrany, dříve i herec Martin Stropnický‏ (ANO) připomněl, že Tříska i přes totalitní perzekuci na svou zem nikdy nezanevřel. "Odešel, ale bude s námi dál," poznamenal. Za mimořádnou osobnost na filmovém plátně, divadelním jevišti i mimo něj označil Třísku ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Velkým a výjimečným hercem a člověkem pevných a jasných názorů byl Tříska pro předsedu ODS Petra Fialu. "Smutná zpráva, měli jsme ho rádi. Dej mu, Bože, herecký ráj a věčný potlesk...," napsal předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Třískovo úmrtí vedle americké ambasády připomíná na twitteru také britská velvyslankyně v Česku Jan Thompsonová jako smutnou zprávu a ztrátu velkého shakespearovského herce.