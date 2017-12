Praha - Zástupci menšinového kabinetu Andreje Babiše (ANO) se poprvé sejdou s odboráři a zaměstnavateli ve čtvrtek 4. ledna. Tripartita by měla projednávat programové prohlášení vlády. ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Rada hospodářské a sociální dohody by se tak měla sejít ještě před hlasováním o důvěře kabinetu ve Sněmovně, které se má konat 10. ledna.

Premiér Babiš se dnes ráno sešel se Středulou, který ho požádal o schůzku právě kvůli dalšímu fungování tripartity. Termín 4. ledna pro tripartitní zasedání navrhl předseda vlády. Jeho kabinet důvěru ve Sněmovně zatím jistou nemá. Středula už dřív řekl, že za menšinové vlády význam odborů a tripartity poroste. O dohodu s odbory a zaměstnavateli na jednotlivých zákonech by se totiž ministři mohli v dolní komoře opírat při hledání hlasů poslanců ostatních stran.

"Jestli je premiér chytrý a chce dostat případné koaliční subjekty pod tlak, musí to takhle dělat. Z našeho pohledu to není nevhodný směr hledat podporu pro programové prohlášení v tripartitě před hlasování o důvěře vládě," míní Středula.

Na prostudování vládního programu si odborová centrála chce dát čas. Po prvním přečtení se podle Středuly zdá, že "některé věci nejsou špatné a některé nejsou vhodné". Vláda by podle něj neměla podléhat tomu, že ekonomika nyní roste a v rozpočtu jsou peníze na výdaje. Při zhoršení situace a nástupu případné příští krize se může situace rychle obrátit, dodal odborář.