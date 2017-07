Praha - Zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády se na dnešní schůzce neshodli na podobě rozpočtu pro příští rok. Znovu bude o rozpočtových plánech tripartita jednat ve druhé polovině září. V souvislosti s rozpočtem na příští rok chtějí odboráři mluvit i o růstu platů ve veřejném sektoru. Termín vyjednávání s odboráři o tomto tématu vláda minulý týden zrušila. Zaměstnavatelé kritizují například malý rozsah plánovaných investic. Sněmovna by měla od kabinetu návrh zákona o rozpočtu dostat do konce září.

Jednání o rozpočtu dnes členové tripartity přerušili do 18. září, kdy se bude projednávat nová podoba návrhu po jednání ministerstva financí s jednotlivými resorty, řekl ČTK předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Podle navrhovaného rozpočtu včetně peněz z EU by výdaje měly příští rok činit 1,342 bilionu korun. Příjmy by měly dosáhnout 1,292 bilionu. Deficit by se tedy měl rovnat 50 miliardám korun. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) už dřív řekl, že požadavky resortů překračují schválený schodek o 111 miliard.

Rozpočtový plán kritizovali na tripartitě zástupci zaměstnavatelů. Rozpočet je podle Svazu průmyslu a dopravy ČR nekoncepční, politický a nemá dlouhodobě zajištěné příjmy. "Navíc v době ekonomického růstu nedává smysl plánovaný schodek 50 miliard korun. Pokud vláda chce plánovat schodek, tak maximálně kvůli investicím do aplikovaného výzkumu, dopravní infrastruktury či učitelů. Nesouhlasíme ani s nárůstem úředníků. Namísto modernizace státní správy a její digitalizace roste i počet úředníků. To je špatně," popsal v tiskové zprávě výhrady svazu jeho prezident Jaroslav Hanák.

Rozšíření mýta odmítají jednohlasně zaměstnavatelé i odbory

Odbory i zaměstnavatelé na společném zasedání s vládou shodně odmítli rozšíření mýtného na silnice první třídy. Tripartita to oznámila na twitteru. Dopravní firmy podle zaměstnavatelů tvrdí, že náklady budou muset přenést na spotřebitele.

"Upozorňujeme, že plánované rozšíření mýta o 900,2 kilometru silnic první třídy je prosazováno vládou přes nesouhlas dotčených profesních organizací. Dopravní firmy odmítají takové rozšíření, protože by ho musely promítnout do výše ceny přepravy osob a zboží, a velmi pravděpodobně přenést na spotřebitele," uvedl k mýtnému v tiskové zprávě prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Od tendru na dodavatele, který nedávno vypsalo ministerstvo dopravy, Hanák očekává, že bude transparentní a přinese levnější výběr mýta.

Rozšíření ministerstvo dopravy zdůvodňuje potřebou vypsat výběrové řízení, které nebude zvýhodňovat jedinou technologii, případně konkrétního dodavatele. Pokud by byl tendr vypsán pouze na převzetí stávajícího systému, obává se ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) toho, že by byl úřad podezírán z nadržování nynějšímu dodavateli, společnosti Kapsch.

Kromě Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy kritizovaly rozšíření mýta například Asociace krajů i sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007. Za deset let se z mýtného získalo 77,5 miliardy korun, loni to bylo 9,89 miliardy korun. Náklady na provoz činí v současnosti zhruba 1,5 miliardy korun ročně.