Praha - Zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády v demisi budou dnes odpoledne znovu jednat o zrušení karenční doby. Tripartita by měla diskutovat také o rozpočtové strategii do roku 2021, konvergenčním programu, rozvoji mýtného systému či národním programu reforem. Diskuse se bude podle programu jednání týkat rovněž připravované změny horního zákona.

O obnovení nemocenské v prvních třech dnech nemoci tripartita jednala už koncem března. Na tom, kolik by nemocní pracovníci měli dostávat, se nedohodla. Ministerstvo práce propočítalo tři varianty. Podle nich by lidé měli v prvních třech dnech od zaměstnavatelů mít náhradu 60, nebo 30 procent základu příjmu. Firmám by za to mohly klesnout odvody. Znovu by si nemocenské pojištění mohli ale začít platit i zaměstnanci.

Odbory podporují vyšší náhrady s co nejmenším dalším zatěžováním pracovníků. Zaměstnavatelé by chtěli o zrušení karence jednat až po zavedení e-neschopenek. Ty by podle zákona měly začít fungovat od ledna příštího roku. Podle ministerstva práce ale projekt není připravený a není možné ho spustit. Resort navrhuje jeho zrušení a přípravu nových elektronických neschopenek.

Tripartitu čeká také jednání o rozpočtové strategii do roku 2021, kterou před týdnem schválila vláda v demisi. Příjmy i výdaje státu by měly růst. V částkách, které připadají školství či sociálním službám, se ale neodráží slibovaný růst výdělků. Menšinový kabinet přitom ve svém programu sliboval, že by se plat učitelů měl do příštích voleb výrazněji zvednout. Odbory už se nechaly slyšet, že budou usilovat o další přidávání.