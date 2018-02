Praha - O změnách služebního zákona či důchodů, které chystá vláda v demisi Andereje Babiše (ANO), by měla 14. března jednat tripartita. Zástupci kabinetu, odboráři a zaměstnavatelé budou diskutovat také o navrhovaných pravidlech lobbingu. ČTK to po jednání předsednictva tripartity řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Odbory i zaměstnavatelé usilují o to, aby s nimi nynější vláda své záměry probírala stejně jako minulý kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Tripartita se sejde 14. března ve 14:00 ve Strakově akademii. V tomto volebním období zasedala jednou, a to 4. ledna. Projednávala tehdy programové prohlášení, s nímž Babišova vláda žádala o důvěru ve Sněmovně. Tu nezískala a je v demisi. Původně se měli zástupci kabinetu, odborů a zaměstnavatelů sejít podle výsledků vyjednávání o novém kabinetu.

"Nastal zlom, když vláda v demisi začala dělat řadu legislativních kroků. Chceme se k nim vyjádřit. To, že nejsou k návrhům připomínky, neznamená, že výhrady nikdo nemá," řekl Středula.

Kabinet už schválil například obrysy zákona o lobbingu. Projednává také svou novelu služebního zákona a v úterý se chystá probírat i svůj záměr změny penzí. U mnoha návrhů zásadních norem je přitom zkrácené připomínkové řízení a bývá také omezen okruh připomínkových míst. Chystanou legislativu kabinet pak projednává bez rozporů.

Odbory i zaměstnavatelé přitom mají k chystaným zákonům výhrady. Připomínky mají jak třeba k pravidlům lobbingu, tak k důchodové novele. Dnes se předsednictvo tripartity dohodlo na tom, že sociální partneři v polovině března návrhy projednají. Vláda v demisi přitom důchodovou novelu dnes dodatečně zařadila do úterního programu svého zasedání. Vrátit by se v úterý měla i ke služebnímu zákonu.

"Věříme, že jednání přeruší do doby projednání návrhů se sociálními partnery," řekl předák ČMKOS.

Na březnovém zasedání probere tripartita i stav čerpání peněz z EU či plány v dopravní infrastruktuře. Daňovým záměrům by se pak měla věnovat na další své schůzi. Premiér v demisi podle Středuly uvedl, že by sociální partneři tak měli projednávat daňové návrhy, na nichž se dohodnou případní koaliční partneři. Tripartita se chce věnovat i pravidlům lobbingu. Ještě předtím by se měli zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů sejít s ministrem spravedlnosti v demisi Robertem Pelikánem (ANO). Termín schůzky zatím není stanoven.