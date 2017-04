Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou dnes odpoledne ve Strakově akademii jednat o postupu výstavby dálnic a silnic, otevírání trhu na železnici či situaci ve školství. Tripartita se bude zabývat i aktuálním čerpáním peněz z fondů EU. Tok evropských dotací kontroluje pravidelně. Rada hospodářské a sociální dohody se letos schází potřetí, navíc před deseti dny zasedala ještě se slovenskými kolegy.

Tripartita se zaměří na postup a přípravy výstavby úseků dálnic a silnic či obchvatů za celkem 268,5 miliardy korun. Seznam projektů, které stojí víc než 300 milionů a měly by začít nejpozději příští rok, obsahuje informace o vydání stavebních povolení či odvolacích řízeních. Zaměstnavatelé i odbory si stěžují na to, že povolování trvá v Česku i léta. Proces by měla urychlit novela stavebního zákona, která spojuje územní a stavební řízení s posouzením dopadů na životní prostředí. Tento týden normu schválila Sněmovna, poslala ji k projednání senátorům.

Rada se bude zabývat také situací na železnici po roce 2019, kdy by se trh měl otevřít a České dráhy by na něm měly mít domácí i mezinárodní konkurenci. Tripartita se zaměří například na časový plán nabídkových řízení na jednotlivé tratě.

Na dnešním jednání nebudou chybět informace o čerpání peněz z EU. Do konce února české instituce vyzvaly žadatele, aby se ucházeli o 477 miliard korun z fondů. To je 78 procent celkové sumy, kterou může ČR do roku 2020 získat. Příjemci dostali dosud na účty 31,3 miliardy.