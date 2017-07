Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou dnes jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Zabývat se budou i návrhy na rozšíření mýtného systému a zpoplatnění silnic či na podporu venkova. Tripartita se zaměří také na sdílenou ekonomiku, možnosti oddlužení či přípravu výstavby jaderných bloků.

Podle navrhovaného rozpočtu včetně peněz z EU by výdaje měly příští rok činit 1,342 bilionu korun. Příjmy by měly dosáhnout 1,292 bilionu. Deficit by se tedy měl rovnat 50 miliardám korun. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) už dřív řekl, že požadavky resortů překračují schválený schodek o 111 miliard. V souvislosti s rozpočtem na příští rok chtějí odboráři mluvit i o růstu platů ve veřejném sektoru. Termín vyjednávání s předáky vláda zrušila. Sněmovna by měla od kabinetu návrh zákona o rozpočtu dostat do konce září.

Vláda v lednu jednala o rozšíření sítě zpoplatněných silnic. Ministerstvo dopravy navrhovalo, že by se po roce 2019 mohlo platit místo nynějších 230 kilometrů o 900 kilometrů víc. Proti se staví zástupci dopravců i průmyslových podniků. Ministerstvo dopravy vypsalo v polovině června tendr na nového správce mýtného systému. Po roce 2019 by na deset let mohl získat 29 miliard.

Tripartita se bude zabývat i návrhy na podporu venkova. V roce 2015 bylo v Česku podle údajů statistiků 5566 obcí s méně než 2000 obyvatel. Zabíraly 73 procent rozlohy republiky, žilo v nich 27 procent lidí. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů projednají i návrhy případné regulace sdílené ekonomiky v dopravě či ubytování.