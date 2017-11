Praha - Hokejisté Olomouce a Třince se dnes jako první vrátí k bitvám o extraligové body po reprezentační přestávce, která byla vyhrazena turnaji Karjala. Hostujícím Ocelářům by i dvoubodový zisk stačil k tomu, aby se minimálně do středy, kdy je na programu zbytek 21. kola, vyhoupli ze třetí příčky do čela tabulky před Plzeň a Brno. Zápas začne v 18:00.

Olomouc se stala prvním týmem v sezoně, který si odvezl vítězství z třineckého ledu. Teď se ale bude hrát na Hané, kde si Oceláři připsali tři nejtěsnější výhry v řadě.

"Věřím, že jsme během přestávky neztratili formu a budeme pokračovat ve výkonech, které nám přinesly plný bodový zisk proti Zlínu a Hradci. S přihlédnutím k vyrovnané tabulce body potřebujete pořád," uvedl kouč Zdeněk Venera.

Hanákům přestávka přinesla i pozitiva: uzdravili se Káňa, Holec a Jaroměřský, mimo hru zůstává už jen Dujsík. V týmu už není útočník Buc, který se dohodl na rozvázání smlouvy.

Třinec si v pauze zvýšil sebedůvěru postupem přes Malmö v Lize mistrů. V extralize znovu naskočí do série šesti venkovních zápasů, kterou už rozehrál před reprezentační přestávkou.

"Nemění to nic na tom, že do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát. Věřím, že jsme kvalitně připraveni, i když v poslední době trochu bojujeme s marodkou a uvidíme, jak to dáme dohromady. Ale třeba v Lize mistrů i kluci, co zaskakují, ukázali, že mají na to odehrát takhle těžké zápasy," řekl třinecký trenér Václav Varaďa. Oceláři mají na marodce dlouhodobě Petružálka, problémy mají i Martin Růžička, Roth, Krajíček a Hrňa.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 21. kola extraligy: -------- HC Olomouc (6.) - HC Oceláři Třinec (3). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 20 zápasů/13 bodů (6 branek + 7 asistencí) - Martin Růžička 21/24 (11+13). Statistiky brankářů: Branislav Konrád průměr 2,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,88 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Martin Falter 0 a 100 - Šimon Hrubec 2,15, 91,67 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82. Zajímavosti: - Olomouc před reprezentační pauzou dvakrát naplno bodovala - zdolala doma Hradec Králové 1:0 a zvítězila ve Zlíně 3:1. Hanáci vyhráli pět z posledních sedmi duelů a v šesti z nich bodovali. - Oceláři venku vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a získali v této sérii devět bodů. Celkově ale prohráli tři z pěti extraligových duelů před pauzou a získali za tu dobu jen šest bodů. - Třinec v úterý nastoupil doma v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Malmö a postoupil díky shodně výhře 2:1, kterou uhrál i o týden dříve ve Švédsku. Ve čtvrtfinále jej čeká 5. a 12. prosince další švédský celek Brynäs. - Olomouc díky výhře v Třinci z 29. září 4:3 po samostatných nájezdech ukončila sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech. Dvěma góly včetně vítězného nájezdu o tom rozhodl kanadský útočník Kevin Sundher.