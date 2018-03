Třinec (Frýdecko-Místecko) - Šimon Hrubec měl jasno, kam zamíří po utkání, ve kterém vychytal hokejistům Třince v úvodním čtvrtfinále play off výhru 3:2 po nájezdech nad Pardubicemi. Před dvěma dny se stal poprvé otcem, a tak pospíchal za manželkou do porodnice.

"Naštěstí umím oddělit hokej od osobního života a jsem hrozně pyšný na ženu, jak to zvládla. Předvedla výkon ještě více hodný než play off a malý šampion je úžasný. Měl jsem ho už v rukou a byla to velmi dojemná chvíle. Pojedu se za nimi tak na hodinku podívat do nemocnice. Člověk po zápase stejně nemůže moc spát, je plný adrenalinu, tak jim půjdu dát oběma pusu," uvedl Hrubec.

Třinecký gólman pochválil i syna, že přišel na svět ještě před play off. "Je vidět, že už má respekt. Prosil jsem ho o to, protože termín měla manželka šestnáctého. To by nebylo ideální, abych chytal v Pardubicích a koukal na trenéra, jestli mu náhodou nezvoní telefon a nevolá žena," rozesmál se.

V utkání s Pardubicemi svítil na kostce po dvou třetinách bezbrankový stav. Ale Hrubce to neznervózňovalo. "Pořád je to stejné. Ať jde o základní část nebo play off, prostě nechcete dostat gól. A play off je vždycky opatrnější. Nikdo nechce hrát nějaký hurá hokej. Všichni vám řeknou, že nechtějí dostat ten první gól, který je vždycky velká výhoda," řekl.

I když se dlouho čekalo na úvodní branku, nakonec zdaleka nerozhodla. Třinec vedl trefou Jiřího Polanského, ale Matěj Beran dvěma góly skóre otočil. Ve druhém případě situaci ještě prověřoval videorozhodčí. Puk se ale odrazil do branky od brady pardubického hráče.

"Věděl jsem, že to bude gól. Byla to střela na vyrážečku, chtěl jsem puk poslat do rohu, ale zrovna projížděli hráči a ani nevím, jestli jsem trefil jejich nebo našeho hráče. Ale to je úplně jedno," popsal situaci ze svého pohledu.

Oceláři využili jedinou z devíti přesilových her, kterou vyrovnali na 2:2. V nájezdech potvrdili, že jim v této sezoně proti Pardubicím jdou. Vyhráli všechny tři. "Hlavně to nezakřiknout," reagoval Hrubec. "Je to o štěstí. Dva jejich hráči vůbec nezakončili," podotkl třinecký gólman, na kterého jeli i bývalí spoluhráči Rostislav Marosz a Marek Trončinský. A neuspěli.

Pardubice jinak Hrubce vůbec ničím nepřekvapily. "Věděli jsme, co a jak hrajou a všechno to plní. Jsou velmi kvalitním soupeřem a o to více si vážíme dnešního vítězství. Mám z něj obrovskou radost. Je to důležitá výhra," uzavřel.