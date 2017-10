Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince zvítězili v 16. kole extraligy nad Jihlavou 3:0 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Gól a asistenci zaznamenal Tomáš Marcinko, brankář Šimon Hrubec i podruhé v sezoně proti Jihlavě vychytal čisté konto a nováček nejvyšší soutěže tak po návratu mezi elitu proti Ocelářům za 120 minut ještě neskóroval. Jihlava tak od začátku sezony prohrála i svůj osmý venkovní zápas.

Žádná ofenzivní vlna Třince se v úvodu nedostavila a organizovaně působící nováček domácím zatrhl úvodní tlak. Domácí museli jít naproti gólu přes důraz a tvrdost v předbrankovém prostoru a ve 13. minutě se jim to vyplatilo, když Marcinko opět prokázal svou sílu na brankovišti a pohotovou tečí ze vzduchu poslal Musilovo nahození o tyčku a Voldenova záda za brankovou čáru.

Třinec si pak ke konci první části vytvořil převahu, ale největší šanci měl paradoxně soupeř: Žálčík se v 19. minutě dostal do sólového nájezdu, Hrubce však polovysokou ranou nepřekonal.

Třinec získal větší klid na začátku druhé třetiny. Po rychlém protiútoku, který při přechodu do útočného pásma zaváněl ofsajdem, kotouč rychle přes Marcinka a Chmielevského putoval až k Martinu Růžičkovi, který ho po bekhendové kličce poslal za Voldena a zajásal nad svým jedenáctým gólem v sezoně.

Třinec proti urputně hrajícímu soupeři moc vyložených šancí neměl, sám navíc hosty do jedné pustil. Po akrobatickém Žálčíkově zakončení jednoruč prošel puk Hrubcovi v 36. minutě mezi betony a klouzal do sítě, ale pár centimetrů před brankovou čarou ho stihl do bezpečí odklidit Doudera.

Jihlava i za stavu 0:2 především bránila. Hrozila sporadicky, ale když už, bylo to nebezpečné. Poslední šanci na zdramatizování zápasu promarnil Seman, který zblízka nedokázal překonat Hrubce a hned vzápětí se prosadil střelou zpoza obránce Cienciala a definitivně rozhodl.

Hosté měli v posledních sekundách dvě velké šance na symbolický úspěch, ale Hrubec proti Žálčíkovi i Šidlíkovi vyšperkoval svou druhou nulu sezony dvěma výbornými zásahy.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Chtěl bych poděkovat hráčům, že to zvládli, odehráli zápas výborně. Bylo to složité a těžké utkání, protože Jihlava je houževnatý mančaft, který dobře bruslí a je nepříjemný. Vítězství se nerodilo úplně jednoduše, o to více jsme rádi za tři body."

František Zeman (Jihlava): "Utkání rozhodlo, že domácí proměňovali svoje příležitosti, my naopak ty svoje bohužel ne. Šancí jsme měli několik, ale nebylo nám přáno. V tom byl ten rozdíl."

HC Oceláři Třinec - HC Dukla Jihlava 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko (D. Musil, Dravecký), 23. Martin Růžička (Chmielewski, Marcinko), 53. Cienciala (M. Doudera, Krajíček). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:0. Bez využití. Diváci: 3725.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Jank, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Rákos, Hrňa - Kvasnica, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Jihlava: Volden - De La Rose, Suchánek, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Šidlík, Ulrych, Váňa - T. Kubalík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Macík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.