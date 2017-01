Praha - Souboj titánů mezi Třincem a Kometou okoření páteční 36. kolo hokejové extraligy. Oba celky svá úvodní vystoupení v novém roce prohrály, ale protože stejně dopadl i třetí z vedoucí trojice Liberec, Oceláři dál vedou tabulku o bod právě před Bílými Tygry. Ti přivítají Vítkovice.

Třinec přes porážku ve Zlíně 2:4 stále hájí nejtěsnější náskok před Libercem. Teď se ale bude na domácím ledě muset vypořádat s neoblíbeným soupeřem - s Kometou už šest utkání v řadě nebodoval naplno, přičemž pětkrát prohrál. Ocelářům scházejí zraněný Martin Růžička a Galvas.

"Ve Zlíně jsme dostali lekci z produktivity a navíc udělali individuální chyby. Musíme se z toho poučit a tyhle individuální chyby neopakovat v dalším zápase," zdůraznil asistent trenéra René Mucha.

Kometa na sklonku roku výhrou v Pardubicích ukončila sérii osmi proher na soupeřových kluzištích. "Pokusíme se přidat další venkovní úspěch. Očekávám s Třincem opět urputný a vyrovnaný souboj," řekl asistent brněnského trenéra Petr Haken.

Oba vzájemné duely v tomto ročníku se rozhodly až v nájezdech a prodloužení. Motivací Brňanů bude odčinit poslední domácí prohru se Spartou. "Dostali jsme góly, které jsme inkasovat neměli. Nevyšel nám vůbec začátek zápasu. Tím je daný náš plán. Lépe se koncentrovat na úvodní minuty. Zatím nám chybí i gólový příspěvek v přesilovkách," dodal Haken. Na marodce zůstává útočník Káňa a k němu se přidal nemocný bek Štencel.

Osmý Chomutov hostí desátý Zlín, jenž se dostal na přelomu roku do herní pohody. Berani sebrali všechny body na Spartě a v minulém kole totéž zopakovali v duelu s lídrem z Třince. "Doufám, že se od tří bodů z Olomouce odrazíme k lepším výsledkům. Musíme se zlepšit a hrát bez faulů, abychom hráli co nejvíce v pěti," řekl domácí útočník David Kämpf.

"Důležité je, že se nám podařilo udržet desátou příčku. Ty poslední body budou v konečném účtování nesmírně cenné," poznamenal zlínský trenér Robert Svoboda. V tomto ročníku ale vyšli Berani s Chomutovem dvakrát naprázdno. "Každá série jednou končí. Nepřikládám jim význam, neboť každý zápas je jiný. Náš tým se dostal do herní pohody. Cílem je navázat na předcházející výkony a poctivou hrou získat nějaké body," dodal Svoboda.

Tuhý boj čeká na chvostu tabulky Pardubice. Dynamo proti Karlovým Varům odehraje první třetinu opět v retro dresech ze sezony 1959/60 a před zahájením duelu slavnostně vyřadí dres Josefa Palečka s číslem 10. Po dvou nevydařených zápasech Východočeši nutně potřebují opět zabrat.

"V tabulce domácích zápasů jsme sice poslední v extralize, potřebujeme ale zvítězit. Hrajeme klasické šestibodové utkání a podle toho k němu musíme přistoupit. Když vyhrajeme, zvýšíme si bodovou rezervu na pátečního soupeře. Pak bychom se trochu přiblížili týmům nad námi, s nimiž soupeříme o desáté místo či o co nejlepší pozici do play out," uvedl asistent trenéra Michal Mikeska. Po odpykání trestu se do sestavy vrací Beran.

Karlovarští mají na poslední příčce pětibodové manko. "Stále se snažíme dotáhnout na Pardubice a pořád je nemůžeme docvaknout. Na tento duel se musíme maximálně soustředit a odvézt si tři body. To je jediný cíl, který pro utkání máme. Nesmíme se přizpůsobit jejich hře. V posledních zápasech tomu bohužel tak bylo a byli jsme za to potrestáni. Snad jsme si všichni z toho vzali ponaučení," řekl karlovarský útočník Jakub Flek.

Sparta chce proti Mladé Boleslavi ukončit sérii tří domácích porážek. "Zápasem v Brně jsme se po neúspěšných domácích duelech před Novým rokem vrátili k výkonům, které bychom chtěli předvádět. Až na pár chybiček a zbytečná vyloučení to byl dobrý výkon a rádi bychom navázali na toto zlepšení v utkání s Boleslaví. Naším cílem je předvést dobrý hokej pro fanoušky a získat tři body," uvedl asistent trenéra Zdeněk Moták.

Mladoboleslavští zvedli šesti body z posledních dvou vystoupení hlavu. Dobře si však pamatují, že naposledy odjeli z ledu Sparty s potupným výpraskem 0:9. "Víme, že jsme tam první zápas dostali 'devítku', ale to věřím, že se stává jednou za pár let. Pojedeme tam místo toho jako sebevědomý tým, jímž jsme byli v úterý s Pardubicemi. A nějaké body tam uděláme," prohlásil útočník Tomáš Hyka.

Liberec přišel o sérii pěti utkání s plným bodovým ziskem, když v Hradci Králové sice vedl v polovině zápasu 2:0, ale nakonec prohrál 2:3. Vítkovice jsou však po stránce výsledků oblíbeným sokem Bílých Tygrů v posledních dvou sezonách. V extralize nepřenechali Ostravanům ani bod v sedmi posledních vzájemných bitvách.

Na výhru pod Ještědem čekají Vítkovice od března 2014. "My jsme si v úterý (s Plzní) vybrali trochu slabší zápas a hned jsme taky narazili. Ale to by nás mohlo zase nakopnout. Když nehrajete celý zápas se stoprocentní koncentrací, hned se to vymstí, nemluvě v případě tak silného týmu, jako je Liberec," řekl vítkovický trenér Pavel Trnka, k němuž by se v Liberci měl znovu vrátit hlavní kouč Jakub Petr, který se v uplynulých třech týdnech věnoval reprezentační dvacítce. Na marodce jsou Klok a Hrbas.

Plzeň bodovala v pěti z posledních šesti zápasů, poslední dva v Mladé Boleslavi a na ledě Vítkovic přitom zvládla vítězně v základní hrací době. Nyní to chce přenést do domácího prostředí, v němž přivítá Litvínov. "Už jen kvůli fanouškům bych si to přál, dlouhodobě se nám doma nedaří. Nevím, čím to je, ale věřím, že si to domů přeneseme," prohlásil útočník Dominik Kubalík.

Litvínov zatím vcelku bezpečně drží pozici mezi nejlepším kvartetem, která zaručuje výhodu domácího prostředí do čím dál rychleji se blížícího play off. Plzni Verva dosud nepřenechala v sezoně ani bod.

Duel Olomouc - Hradec Králové byl odložen kvůli epidemii střevní chřipky v týmu Hanáků. Zápas se odehraje v úterý 24. ledna.

Statistické údaje před pátečními zápasy 36. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Kometa Brno (3.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 35 zápasů/26 bodů (13 branky + 13 asistencí) - Marek Kvapil 32/33 (14+19). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,62 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,23 procenta a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,49 a 91,39 - Karel Vejmelka 2,32, 91,21 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,60 a 89,01, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: Oceláři doma vyhráli pětkrát za sebou a ztratili v této sérii jen dva body.

Kometa prohrála čtyři z posledních šesti utkání a připsala si v nich osm bodů.

Brňané na ledě Třince ve vzájemných zápasech třikrát za sebou bodovali - dvakrát vyhráli v základní hrací době a jednou prohráli v prodloužení.

Brněnský útočník Marek Kvapil dnes slaví 33. narozeniny, Romanu Dymáčkovi bude v pátek 20 let. HC Škoda Plzeň (11.) - HC Verva Litvínov (4.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 0:2. Nejproduktivnější hráči: Dominik Kubalík 34/29 (18+11) - Viktor Hübl 35/29 (14+15). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,37, 92,23 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77 - Jaroslav Janus 1,81, 93,52 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,50 a 90,91. Zajímavosti: Plzeň dvakrát za sebou naplno bodovala, což se jí předtím povedlo naposledy v polovině listopadu.

Litvínov po dvou zápasech bez bodu vyhrál v úterý v Karlových Varech 3:2.

Plzeň ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodovala.

Plzeňský obránce Petr Kadlec dnes slaví 40. narozeniny. Piráti Chomutov (8.) - PSG Zlín (10.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:3, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 35/33 (15+18) - Roberts Bukarts 33/25 (14+11). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,75, 89,35 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,01 a 88,78, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Libor Kašík 2,80, 90,69 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75. Zajímavosti: Piráti prohráli čtyři z posledních šesti zápasů a získali v nich sedm bodů.

Zlín vyhrál pět z posledních sedmi zápasů a získal v nich 14 bodů.

Zlínský brankář Tomáš Štůrala dnes slaví 32. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (2.) - HC Vítkovice Steel (7.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 2:0. Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 35/27 (11+16) - Ondřej Roman 34/18 (9+9). Statistiky brankářů: Roman Will 1,54, 94,02 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,76, 92,28 a třikrát udržel čisté konto - Patrik Bartošák 2,17, 92,58 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,20 a 93,55. Zajímavosti: Liberec po sérii pěti zápasů bez ztráty bodu v úterý prohrál v Hradci Králové 2:3.

Ostravané prohráli v úterý doma s Plzní 2:4 a vyšli poprvé po devíti zápasech bodově naprázdno.

Vítkovice se s Libercem utkají už popáté v sezoně. Utkaly se i v listopadu ve čtvrtfinále Ligy mistrů, kde slavili po výsledcích 0:1 a 3:1 v prodloužení postup Ostravané. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Energie Karlovy Vary (14.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rolinek 32/24 (10+14) - Tomáš Rachůnek 35/17 (6+11). Statistiky brankářů: Martin Růžička 3,20 a 90,75, Jaroslav Hübl 3,40 a 87,79 - David Honzík 3,07 a 89,41, Tomáš Závorka 3,09 a 88,26, Tadeáš Dvořák 3,00 a 85,00. Zajímavosti: Dynamo prohrálo čtyři z posledních šesti zápasů a získalo v nich jen čtyři body.

Energie prohrála šest z posledních sedmi zápasů a získala v nich jen čtyři body.

Pardubice ve vzájemných zápasech vyhrály doma čtyřikrát za sebou. HC Sparta Praha (5.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 9:0, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 32/32 (15+17) - Tomáš Hyka 31/27 (10+17). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,32, 90,48 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,33, 95,18 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,49, 89,52 a jednou udržel čisté konto - Brandon Maxwell 2,67 a 91,72, Jan Lukáš průměr 2,74 a 91,56, Tomáš Halász 5,26 a 81,54. Zajímavosti: Sparta doma prohrála třikrát za sebou a získala v této sérii jediný bod.

Mladá Boleslav po sérii pěti porážek za sebou dvakrát v řadě naplno bodovala.

Sparta ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou naplno bodovala. Další program: Neděle 8. ledna - 37. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (5:1, 0:3), HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň (1:2 po sam. nájezdech, 1:3), HC Vítkovice Steel - HC Dynamo Pardubice (2:0, 0:3), 17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec (3:2 po sam. nájezdech, 4:3 v prodl.), 17:20 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec (5:1, 3:4 v prodl.; ČT sport), 17:30 BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov (4:2, 1:2).