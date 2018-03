Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali v úvodním čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Pardubice 3:2 po samostatných nájezdech. Oceláře dostal do vedení ve 42. minutě Jiří Polanský, hosté pak sice otočili stav díky dvěma trefám Matěje Berana, ale v čase 55:13 vynutil prodloužení David Cienciala. Vítěznou branku v rozstřelu si připsal Martin Růžička. Série pokračuje druhým zápasem ve středu opět v Třinci od 17:00.

Už v úvodní minutě pomohla Dynamu po bekhendovém blafáku třineckého Draveckého tyč. Po počátečním náporu Ocelářů, kteří postrádali slovenského reprezentačního útočníka Marcinka, se Pardubice osmělily a několik střídání domácím zle zatápěly. Marosz ale nadvakrát zblízka nepřehodil Hrubcův beton, vzápětí Petr Sýkora trefil tyč a Treille jen těsně minul.

Hře Třince chyběl v prostřední části nápad, domácí hráči častokrát zbytečně místo střely přihrávali. Šancí ubylo, tu největší zahodil hostující Petr Sýkora, který v přečíslení tři na jednoho nakonec nepřihrál ani pořádně nevystřelil. Skvěle si při celé akci počínal domácí bek Musil. Potom ještě zblízka neuspěl Marosz a Pardubičtí se neprosadili ani při minutové přesilové hře čtyř proti třem.

První gól série dal Polanský s notnou dávkou štěstí. Zblokovaná přihrávka Svačiny se od něho odrazila za záda Kacetla. S Pardubicemi gól neotřásl. Drzým průnikem se dostal obránce Trončinský až k zakončení a jeho střelu pohodlně doklepl do prázdné branky Beran. Stejný hráč poté korunoval aktivitu hostů v 54. minutě druhým gólem, když se od jeho brady dostal puk do branky. Sudí si situaci ještě prověřili u videorozhodčího.

Ani jednomu týmu v utkání přesilové hry moc nešly, ale Oceláři nakonec dokázali potrestat faul Treilleho. Sražený puk se dostal k Ciencialovi, který střelou do prázdné branky vyrovnal. Oba celky mohly rozhodnout ještě v základní hrací době. Hostující kapitán Rolinek ale zblízka neuspěl a na druhé straně Adamský v sólovém úniku nevyzrál na Kacetla, kterého navíc ještě fauloval.

Domácí v prodloužení promarnili tři početní výhody. Nejvíce Dynamu zatrnulo při šanci Hrni, jehož střelu do odkryté branky na poslední chvíli hosté zblokovali. Šance Michala Kovařčíka a Draveckého pak kryl Kacetl.

Dramatický zápas vyvrcholil penaltovým rozstřelem, který v základní části dvakrát ovládli ve vzájemných zápasech Oceláři a v obou případech rozhodl Martin Růžička. Kanonýr domácích se prosadil i tentokrát, když ve čtvrté sérii navázal na Petružálkův úspěšný pokus. Hosté už jen korigovali trefou Petra Sýkory.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který nám nedá metr ledu zadarmo. Myslím si, že jsme začali velmi dobře. Vytvořili jsme si brankové příležitosti, které jsme neproměnili. Mrzí mě, že jsme neměli větší procento využitých přesilových her, ale jsem rád, jak se mužstvo postavilo k průběhu utkání. Zabralo ve správný čas a dokázalo s vývojem něco udělat, i když to není jednoduché takhle v play off pět minut před koncem zápas srovnat. V prodloužení jsme měli více ze hry, vypracovali jsme si lepší příležitosti, ale hostující tým podržel brankář. V nájezdech je to buď, anebo. Naši střelci si s tím poradili lépe. Je to cenné vítězství, které v této sérii, myslím, bude znamenat hodně. Věřím, že náš výkon bude zítra lepší než dnešní."

Miloš Holaň (Pardubice): "Musím hráče pochválit, jak odehráli celé utkání. Od začátku velice srdnatě, i když ve druhé minutě domácí nastřelili tyčku po naší individuální chybě. Ale tyčku jsme jim ještě v první třetině vrátili a měli jsme tam pár dobrých momentů a šancí. Zápas byl hodně vyrovnaný a čekalo se asi vyloženě na první gól, který paradoxně nerozhodl. Naštěstí se nám brzy povedlo vyrovnat, pak se tahalo ze strany na stranu. Smekám před kluky, jak odehráli oslabení, i když jich bylo na můj vkus strašně moc. To nás stojí spoustu sil. Tento moment musíme rozhodně zlepšit a také nájezdy. Neřekl bych, že v nich byli domácí šťastnější. Jen dali góly, my ne."

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 42. Polanský (Svačina, Martin Růžička), 56. Cienciala (Roman Vlach, Krajíček), rozhodující sam. nájezd Martin Růžička - 43. M. Beran (Trončinský, Čáslava), 54. M. Beran (Cardwell). Rozhodčí: Kika, Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:0. Diváci: 4849. Stav série: 1:0.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - Martin Růžička, Roman Vlach, J. Petružálek - Hrňa, Cienciala, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Rákos - Kvasnica. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.