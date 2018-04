Třinec - Třinečtí hokejisté zdolali Hradec Králové v třetím semifinálovém utkání play off 5:1 a už jen jediná výhra jim schází k účasti ve finále. Oceláři rozhodli o vítězství smrští tří branek v úvodních šesti minutách, po nichž už soupeři nedovolili zdramatizovat vývoj utkání. Gól a dvě asistence zaznamenal Ondřej Kovařčík, u tří branek asistoval Milan Doudera. Čtvrtý zápas, který už Ocelářům může přinést postup, se bude hrát v Třinci v úterý od 17 hodin.

Náboj třetího semifinále trval jen šest minut, během kterých Třinec zašlapal ambice hostů do ledu. Domácím v nich vyšlo, na co sáhli. Jestliže při první brance Michala Kovařčíka těžili z Rybárova nejistého vyražení puku před sebe, v páté minutě Oceláři vyšachovali hradeckou obranu a Kovařčíkův bratr Ondřej před odkrytou bránou jen nastavil čepel Douderovu pasu.

Hradec se odhodlal mužstvo nakopnout rychlou výměnou gólmanů, ale také Pavelka už po 100 vteřinách lovil kotouč ze sítě. Třinec se znovu před brankou prosadil důrazem, ze skrumáže puk propasíroval za čáru Adamský. Hostující kouč Sýkora si tedy už v čase 5:52 vyžádal oddechový čas, ale na faktu, že i do třetí semifinálové partie jeho tým vstoupil prachbídně, to nic nezměnilo.

Za stavu 0:3 se Východočeši do zápasu logicky dostávali komplikovaně. Jednu z ojedinělých šancí nevyužil před Hrubcem Kukumberg. Chvilkové oživení hradeckých nadějí přinesl v úvodu druhé části Cingel, který zblízka protlačil puk mezi nohy klečícího Hrubce. Ale domácí se soustředili na kompaktní defenzivu ve středním pásmu a věděli, že jejich příležitosti z brejků musejí přijít.

To se i dělo. Adamský po přečíslení ranou z osy hřiště brankáře neprostřelil, zato Marcinko po méně nápadné akci poslal z levého křídla puk zápěstím nad Pavelkovu vyrážečku a srazil hradecký vzdor trefou na 4:1.

Hosté se lopotně prosazovali a neměli čím soupeře vyhodit z tempa. Tím spíš, když jednu z mála šancí ze sóla spálil Červený. Cienciala naopak v 39. minutě prokázal vysoké sebevědomí a bekhendovou kličkou zvýšil na 5:1.

Poslední dvacetiminutovka už se pak jen dohrávala. Třinec zvítězil i v pátém domácím utkání v play off a v úterý může na svém ledě slavit postup.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Pečlivě jsme se na zápas připravovali a chtěli jsme potvrdit dva podařené zápasy v Hradci. Vstup do zápasu nás posílil. Spadly nám tam góly z šancí, které jsme si vytvořili. To dalo zápasu jasný spád. I když se Hradci podařilo snížit a měl velikánskou příležitost na další snížení, tak to zlomil čtvrtý gól Marcinka. Od té doby jsme si to hlídali a byli jsme trpěliví. Vážíme si vedení 3:0 v sérii, ale potřebujeme ještě jedno vítězství."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Zápas jednoznačně ovlivnil začátek. V šesté minutě to bylo 0:3 a nás to poznamenalo na celý zápas. To byl tvrdý direkt a zvedali jsme se z toho těžko. Za stavu 0:2 a 1:4 jsme měli dvě šance, ale to byly asi jediné momenty, kdy jsme se ještě mohli vrátit do zápasu. Nepodařilo se nám to. Třinec si zápas v poklidu pohlídal až do konce."

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 5. O. Kovařčík (M. Doudera, Polanský), 6. Adamský (Polanský), 27. Marcinko (J. Petružálek, M. Doudera), 39. Cienciala (O. Kovařčík, M. Doudera) - 22. Cingel (Džerinš, Gregorc). Rozhodčí: Hribik, Lacina - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Matyáš - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Hradec Králové: Rybár (5. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dragoun - Köhler, Džerinš, Cingel - Vopelka, Berger, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.