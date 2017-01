Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince v dnešním utkání 38. kola extraligy doma selhali v roli favorita a po rozpačitém výkonu prohráli s Mladou Boleslaví 0:3. Středočeši rozhodli drtivým úvodem a dvěma slepenými góly, které v třetí minutě během devíti vteřin vstřelili Jakub Klepiš a Pavel Musil. Mladá Boleslav v Třinci vyhrála po dvou letech a první nulou v sezoně jí k tomu pomohl Brandon Maxwell.

Domácí do utkání vstoupili v podstatě s dvougólovým handicapem. Než se stihly na ledě prostřídat všechny formace, hosté po 140 sekundách vedli už 2:0. Extřinecký Klepiš nejprve střelou z pravého křídla procedil Hrubcovi puk na bližší tyč. Přímo po buly ve středovém kruhu hosté založili další akci, na jejímž konci Musil zakončil přečíslení dva na jednoho přesným švihem nad Hrubcovu lapačku.

Favorit se úvodní šok marně pokoušel vypudit z hlavy. Třinec se snažil o tlak, ale v útoku postrádal přesnost i klid. Když se Adamský ve 13. minutě prohnal až před Maxwella, vypálil nad.

Domácí dnes očividně nebyli vůbec ve své kůži a jejich křeč mohl v úvodu druhé části umocnit Musil, ale puk po jeho teči do protipohybu gólmana těsně minul odkrytou část branky. Snahu o nátlakovou hru si Třinec komplikoval vyloučeními, jež ho brzdila v rozjezdu. Boleslav vyčkávala na brejky a její chvíle znovu přišla v 33. minutě: Lenc po rychlé akci poslal z levé strany kotouč vzduchem na Hyku, který ho obratně sklepl za gólmana.

Malátně působící Oceláři na soupeře naposledy udeřili na začátku třetí části. Adamský ale trefil tyčku a náznak tlaku se definitivně rozplynul s nevyužitou přesilovkou pět na tři, v níž za 84 sekund na Maxwella neletěla těžká střela. Kane pak ještě znovu zazvonil na tyčku, ale to už se Třinec znovu propadal do beznaděje.

Lídr extraligy doma po sérii šesti vítězství nebodoval, připsal si třetí prohru z posledních čtyř kol a do kabin ho diváci vyprovodili naštvaným pískotem.

René Mucha (Třinec): "Dnes dal začátek ráz celému utkání. V prvních dvou minutách jsme měli dvě velké šance, které jsme neproměnili, a pak jsme během pár vteřin dostali dvě branky. Chvilku nám trvalo, než jsme se z toho oklepali. Pak byl zbytek utkání vyrovnaný. Chvilku jsme možná měli více ze hry my, ale dneska nám asi nebylo souzeno. Můžeme to odčinit v derby ve Vítkovicích."

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. Měli jsme dvě šance, dali jsme dva góly. Chtěli jsme si pohlídat střední pásmo, což se nám dařilo. To bylo asi klíčové v celém utkání. Pak byla vyrovnaná druhá třetina, trošku horší třetí, ve které jsme měli více vyloučení. Ale bylo to zase na druhou stranu parádně odbojované."

38. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Klepiš (Ďurač, Bernad), 3. Musil (Hyka), 33. Hyka (Trončinský, Lenc). Rozhodčí: Kika, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 4252.

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Krajíček, Hrabal, Nosek, M. Doudera - Dravecký, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - J. Sýkora, Špirko, Chmielewski. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Voráček, Trončinský, Holub, Bernad, Kučný, Jan Hanzlík - Hyka, Musil, Lenc - Vampola, Klepiš, L. Pabiška - Pospíšil, Urban, Jonák - Ďurač, Jiránek. Trenéři: F. Výborný a Žabka.