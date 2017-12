Litvínov - Hokejisté Třince vyhráli ve 33. kole extraligy na ledě Litvínova 5:2 a potvrdili, že se jim proti Severočechům daří. Oceláři porazili Vervu popáté v řadě a bodovali ve vzájemných duelech dokonce poosmé za sebou. Hosté o své výhře rozhodli třemi góly ve třetí třetině.

Pod prvními šancemi zápasu byl podepsaný obránce domácích Kubát. Ve třetí minutě ve slibné šanci nezakončil, následně si s jeho střelou Hrubec poradil. V 7. minutě mohl otevřít skóre hostující Růžička, osamocený před Petráskem však neuspěl.

V polovině první třetině převzali aktivitu Oceláři, Adámek však nemířil přesně a neprosadil se ani osamocený Cienciala. Litvínov poté přežil první oslabení a nadechl se k náporu. Sklenička, Lukeš ani Kubát neuspěli, ve 20. minutě se ale Verva dostala do vedení. Hüblovu šanci ještě Hrubec zlikvidoval, vzápětí jej ale Gerhát překonal.

Při Adámkově vyloučení mohl vedení Litvínova zvýšit Hunkes, nedokázal však přesně zakončit. Stejně tak neuspěl později Jánský. V polovině zápasu měli domácí 71 sekund výhodu pěti proti třem, vyprodukovali ale jen jednu nebezpečnou střelu.

Při Ihnacakově trestu byli blízko vyrovnání Polanský s Ciencialou, ve 35. minutě se do samostatného nájezdu dostal Hübl, ani on se ale neprosadil. Ve 37. minutě vyrovnal pohotově dorážející Linhart a 62 sekund později posunul hosty do vedení Adamský, který tečoval Růžičkovu střelu. Severočeši ale rychle odpověděli. O třetí gól v rozmezí dvou minut se postaral Hanzl, který využil zakrytého výhledu Hrubce a vyrovnal.

Ve 42. minutě měl gól na hokejce Cienciala, Petrásek se však rychle přesunul a lapačkou jeho šanci zlikvidoval. Oceláři se ale přece jen do vedení dostali. A dokonce v oslabení. Chybu v rozehrávce využil Petružálek. V 52. minutě tečoval Ciencialovu střelu Polanský a přiblížil hosty k výhře. Poslední slovo měl při power play domácích Rákos.

Hlasy trenérů po zápase:

Radim Rulík (Litvínov): "Snažili jsme se, ale nešlo to. I přesto jsme byli dvě třetiny ve hře, bylo to 2:2. Vše se zlomilo ve třetí třetině, kdy nám utekl ve středním pásmu kotouč a získal ho Třinec. Poté jsme sehráli špatně oslabení, kdy jsme nechali před brankou samotného hráče. Celkově někteří hráči nehráli dobře v obranném pásmu. Chtěli jsme hrát daleko agresivněji, ale bohužel zůstalo jen u slov v kabině. Proti takovému soupeři, jako je Třinec, bychom potřebovali hrát jednotně v obraně i v útoku, což se nám dnes nepodařilo dostat ze všech hráčů."

Marek Zadina (Třinec): "Chtěl bych poděkovat hráčům, že o svátcích zvládli zápas perfektně. Museli jsme vyrazit už včera, bylo to těžké, kluci se na něj připravili a odvážíme si tři body. Věděli jsme, že se tady vítězství nebude rodit jednoduše, prohrávali jsme 0:1 a Litvínov se dostal do dalších šancí. Podržel nás gólman, pak jsme zvládli přesilovky pět na čtyři, pět na tři a postupem času se dostávali na koně. Rychle jsme zápas obrátili, ale bohužel jsme hned inkasovali na 2:2. V perfektně sehraném oslabení jsme dali na 3:2 a krátce po skončení přesilovky na 4:2, čímž jsme zápas zlomili."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 20. Gerhát (F. Lukeš), 39. M. Hanzl (Trávníček) - 37. Linhart (D. Musil, Cienciala), 38. Adamský (Martin Růžička, Adámek), 45. J. Petružálek (Polanský), 52. Polanský (Cienciala, M. Doudera), 60. Rákos. Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5624.

Litvínov: Petrásek - Kubát, Hunkes, Sörvik, Baránek, Gula, Z. Sklenička, K. Pilař - F. Lukeš, V. Hübl, Gerhát - Vandas, Ihnacak, Nejezchleb - Trávníček, M. Hanzl, Jánský - Válek, Jícha, Matoušek. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Linhart, Adámek, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Irgl, Mikulík, Cienciala - J. Petružálek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Dravecký. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.