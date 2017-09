Jihlava - Hokejisté jihlavské Dukly si po úvodním úspěchu s Mladou Boleslaví připsali druhou prohru za sebou, když ve třetím extraligovém kole na domácím ledě podlehli Třinci 0:2. Nováček soutěže vyšel poprvé střelecky naprázdno, Oceláři bodovali i ve třetím vystoupení v nové sezoně. Svými góly se o to postarali útočník Martin Adamský a obránce Bohumil Jank, čistí konto vychytal Šimon Hrubec.

Třinečtí hokejisté dorazili do Jihlavy s denním předstihem a byl to právě hostující tým, který šel na Horáckém zimním stadionu do vedení prakticky z první střely na branku. Premiéru v extralize zkazil jihlavskému brankáři Norovi Voldenovi, který poprvé dostal přednost před Škarkem, už ve čtvrté minutě úspěšnou dorážkou Adamský.

Dukla se tlačila za vyrovnáním, ale její největší možnost neproměnil v polovině úvodní třetiny Žálčík, který byl sice sám před Hrubcem, jenže střelou na bližší tyč těsně minul třineckou branku.

Domácím se stejně jako v předchozím kole na ledě jiného favorita soutěže pražské Sparty nedařila hra v početní převaze. Za dvě třetiny hráli celkem pět přesilovek - včetně zkrácené výhody pěti proti třem - ale branku Hrubce ve všech případech prakticky vůbec neohrozili.

Jestliže úvodní dějství bylo ještě vyrovnané, prostřední část hry patřila Třinci, který svou převahu také korunoval druhou brankou na konci 26. minuty, kdy Jank od modré čáry propálil vše, co mu stálo v cestě.

Pro Jihlavu to byla studená sprcha a nepomohl jí ani oddechový čas. Třinec v klidu kontroloval průběh utkání. Oceláři si první přesilovku v duelu zahráli až před druhou přestávkou, ale ani oni v ní nebyli nikterak nebezpeční.

Utkání, jež nabídlo především spoustu osobních soubojů než šancí a hokejové krásy, bylo k vidění i v závěrečné části, ale na stavu 0:2 z pohledu domácích už se nic nezměnilo. A to i přesto, že Jihlava v samém závěru zkusila zariskovat s hrou bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Chtěli jsme navázat na výkon ze Sparty, ale bohužel se nám to nepodařilo tak, jak jsme chtěli. Přibrzdil nás laciný první inkasovaný gól. V poslední minutě druhé třetiny jsme měli šanci, kterou jsme nedali. Mohlo to být 1:1 a pro nás veselejší. Bohužel soupeř udělá chybu, my ji nepotrestáme, a pak uděláme chybičku my, a soupeř ji potrestá. Na tom musíme ještě zapracovat. Nicméně si myslím, že tak velký tým, jako je Třinec, jsme dneska potrápili. Takto musíme pracovat i v dalších zápasech."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme velice rádi, jak utkání skončilo. Z Jihlavy si odvážíme tři cenné body, kterých si vážíme. Věřím, že Jihlava to udělá každému týmu, který sem přijede, hrozně těžké. První branku jsme dali se štěstím, pak jsme měli ve druhé části pasáže, kdy jsme hráli velice dobře, ale nedali jsme branky. Spoustu práce jsme odvedli v oslabeních, blokovali jsme střely. Ve třetí třetině kluci hráli jednoduše, i když si domácí tým vytvořil nějaké šance, tak jsme si s tím poradili parádně. Tyhle body jsou pro nás velice cenné. Soupeř hrál bruslivý a houževnatý hokej, kterým bude trápit určitě i ostatní týmy."

HC Dukla Jihlava - HC Oceláři Třinec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Adamský (Polanský), 26. Jank (Rákos, Martin Růžička). Rozhodčí: M. Sýkora, Pešina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:7. Bez využití. Diváků: 5296.

Sestavy:

Jihlava: Volden - De la Rose, Suchánek, Šidlík, Bryhnisveen, Ulrych, D. Kajínek - Macík, Skořepa, Jiránek - Čachotský, F. Seman, Rys - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Protasenja, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Třinec: Hrubec - Linhart, Adámek, Jank, Roth, M. Doudera, D. Musil - Rákos, Marcinko, Martin Růžička - Adamský, Polanský, Svačina - Dravecký, M. Kovařčík, Irgl - O. Kovařčík, Cienciala, Hrňa. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.