Chomutov - Hokejisté Třince zvítězili ve třetím čtvrtfinále extraligy na ledě Chomutova 3:2 v prodloužení a snížili stav série hrané na čtyři vítězné na 1:2 na zápasy. O úspěchu Ocelářů rozhodl v čase 76:52 svou druhou brankou v utkání americký útočník Cory Kane. Souboj pokračuje v pondělí od 17:30 znovu v Chomutově.

Oceláři nastoupili po dvou domácích porážkách v brance s Hamerlíkem, který nahradil Hrubce. Úvodní dějství šance dlouho nenabízelo. Až při přesilovce při Humlově trestu nebezpečně tečoval před Lacem Netík.

Třinec se ubránil při Linhartově trestu a sám ohrozil chomutovského gólmana, když po Ruttově ztrátě puku pálil z levé strany Adamský. Následný tlak v početní výhodě Piráti nezužitkovali. Hamerlíka pak ještě prověřil dvakrát Sklenář.

Do druhého dějství vstoupil aktivněji Třince, Laco musel krýt Irglův bekhendový pokus a další možnost měl Netík. Ve 28. minutě při Dlapově vyloučení se už Oceláři radovali, když Lace překonal Kane.

Piráti se snažili odpovědět, ale Vondrkovi po Valachově akci nevyšlo zakončení a Kämpf po brejku bekhendovým pokusem minul. Ve 32. minutě bylo vyrovnáno. Vladimír Růžička mladší po objetí branky ideálně uvolnil Vondrku, který snadno u levé tyče doklepl puk.

Hned za 50 vteřin Chomutov otočil stav. Huml od pravého mantinelu přihrál mezi kruhy Skokanovi, který pohotovým a přesným zakončením nedal Hamerlíkovi šanci.

Třinec se ubránil při Linhartově trestu, při kterém se domácí marně dožadovali přesilovky pěti proto třem za úmyslné posunutí branky i následně za vysokou hůl. V oslabení zahrozil Kreps, ale Laca neprostřelil. Při Skokanově trestu za nebezpečnou hru vysokou holí pak Piráti odolali.

Hned v úvodu třetí třetiny byl Třinec blízko vyrovnání. Jašek ale nedokázal dostat puk za Laca u pravé tyče, stejně jako následně Rákos. Kouč Pirátů Vladimír Růžička starší raději na tlak hostů reagoval oddechovým časem.

Oceláři mohli vyrovnat ve vlastním oslabení, když při Galvasově trestu po přečíslení dvou na jednoho Laco kryl šanci Draveckého. Potom zlikvidoval levým betonem i Maroszovu možnost. V 55. minutě už ale Oceláři udeřili, když se trefil od modré čáry Roth.

Utkání dospělo do prodloužení a v 62. minutě mohl rozhodnout po akci Vladimíra Růžička mladšího Vondrka, ale minul. O chvíli později musel opustit led zraněný Roth. Laco si poradil s pokusy Ocelářů a za domácí měl další možnost rozhodnout v 75. minutě Sklenář, který trefil horní tyč. Zápas rozuzlil po Rákosově přihrávce volný Kane.

Hlasy trenérů:

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "Zápas byl úplně vyrovnaný a prodloužení taky. Je to pak taky trošku o štěstí. My jsme ho měli v Třinci, dneska to zase padlo na něj. Musíme si na druhou stranu na rovinu říct, že porazit Třinec není tak jednoduché. Hráči tam nechali všechno. Škoda, že se nám nepodařilo dát v prodloužení gól, protože jsme v něm měli malinko víc ze hry. Musíme se připravit na pondělí."

Vladimír Kýhos (Třinec): "Začátek utkání byl z obou stran opatrný. Celou první třetinu se hrálo hodně z obrany. Mimo přesilovek tam moc šancí nebylo. Ve druhé třetině jsme se dostali do vedení takovým trošku náhodným gólem po střele z dálky. Pak se projevila naše slabina, že když dáme gól, tak okamžitě přestáváme hrát. Nechali jsme si dát dva laciné góly. Udělali jsme při nich chyby dozadu a zápas se otočil. Pak to bylo jen o vůli. Hráči si dneska zaslouží uznání za to, že bojovali. Dneska se nám to odměnilo v tom, že jsme vyhráli v prodloužení. Je to důležitý výsledek pro další vývoj série."

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Vondrka (V. Růžička ml., Sklenář), 33. Skokan (Huml, Tomica) - 28. Kane (Krajíček, J. Petružálek), 55. Roth (Dravecký, Martin Růžička), 77. Kane (Rákos). Rozhodčí: Pešina, Souček - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 5250 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, J. Mrázek, Dlapa - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - D. Kaše, Kämpf, Koblasa - Raška, Šťovíček, Poletín. Tenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Třinec: Hamerlík - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas, Hrabal - Kane, Kreps, Rákos - Irgl, Jašek, Netík - J. Petružálek, Redenbach, Adamský - Martin Růžička, Marosz, Dravecký. Trenéři: Kýhos a Mucha.