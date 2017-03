Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov, 15. března v Třinci. Michal Vondrka z Chomutova dává první gól, vlevo je brankář Třince Šimon Hrubec, uprostřed jeho spoluhráč Vladimír Roth.

Třinec - Hokejisté Chomutova překvapili v úvodním utkání čtvrtfinále play off vítězstvím 2:0 v Třinci. Led druhého týmu základní části dobyl účastník předkola po gólech Michala Vondrky a Michala Poletína a od svého postupu do nejvyšší soutěže v roce 2012 si Piráti v Třinci připsali vůbec první výhru. Brankář Ján Laco podruhé v sezoně vychytal nulu. Druhé utkání se pod Javorovým bude hrát ve čtvrtek od 17:20.

Žádná mohutná ofenziva ze strany Ocelářů se na úvod série nekonala. Jako první mohli změnit skóre hosté, ale překvapený Huml, ke kterému propadl puk na brankoviště, rozvlnil v osmé minutě jen boční síť odkryté brány.

Třinec soupeře zatlačil až v přesilovce. Gólovou ránu Martina Růžičky ale bravurně vyrazil Laco a odstartoval tím střelecký zmar domácího útočníka. Hosté naopak z první přesilovky soupeře hned vytrestali. Ruttův lob Linhart rukavicí nešťastně srazil mezi kruhy na rozbrusleného Vondrku, který prudce zamířil nad Hrubcovu lapačku.

Domácí po gólu až do konce třetiny okupovali útočné pásmo, ale Martin Růžička během 16. minuty spálil další dvě vyložené příležitosti a zblízka ani jednou na Laca nevyzrál.

Chomutov držel favorita na uzdě maximálně jednoduchým hokejem bez zbytečného držení puku v obranném pásmu. Ani vpředu si hosté nic nekomplikovali zdlouhavými kombinacemi. V čase 20:34 Huml sklepl Ruttovo nahození podruhé za Hrubce, ale kvůli zásahu vysokou holí gól neplatil. Co neprošlo Humlovi, napravil v 25. minutě Poletín. Už po čtyřech sekundách početní výhody zvedl pohotovu tečí pod břevno další Ruttův nástřel a hosté vedli 2:0.

Domácí před půlí zápasu promrhali třicetisekundovou přesilu pět na tři a ještě více znervózněli v marném hledání receptu na zarputilou obranu Pirátů. Soužení Ocelářů mohl ve 48. minutě ukončit Huml, ale puk po jeho ráně skotačil pár centimetrů od brankové čáry.

Když pak Laco zázračně zlikvidoval i pokus Galvase, zmar domácích vyvrcholil. Naprázdno vyšli i v osmdesátisekundové power play a doma s Chomutovem po osmi vítězstvích za sebou prohráli.

Hlasy trenérů:

René Mucha (Třinec): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Měli jsme tlak a vytvořili si spoustu šancí, bohužel jsme je neproměnili. Pak jsme dostali trochu kuriózní gól při oslabení. Druhá třetina nebyla moc dobrá. Trápili jsme se v přesilovkách a soupeř odskočil na rozdíl dvou gólů. I v třetí třetině jsme si vytvořili dostatek šancí, abychom s tím něco udělali, ale bez gólů se nedá vyhrát."

Vladimír Růžička (Chomutov): "Od začátku zápasu jsme byli pod tlakem. Ale docela dobře jsme bránili, všichni hráči hráli s velkým nasazením a obětavě. Když se domácí dostali do šance, měl vynikající formu brankář Laco. Je to ale jen první utkání. My jsme dnes byli šťastnější tým."

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Vondrka (Rutta, Huml), 25. Poletín (Rutta, Huml). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:2. Diváci: 4978. Stav série: 0:1.

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, L. Galvas, Nosek - Kane, Kreps, Rákos - Irgl, Netík, Martin Růžička - J. Petružálek, Redenbach, Adamský - Marek Růžička, Marosz, Dravecký. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Chomutov: Laco - Rutta, Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, J. Mrázek, od 21. navíc Dlapa - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Kaše, Kämpf, Koblasa - Raška, Šťovíček, Poletín. Tenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.