Praha - Hokejisté Třince zlomili třemi góly v třetí části předehrávku 6. kola extraligy s Libercem a po výhře 5:2 se bodově dotáhli na vedoucí Chomutov. Střelcem vítězného gólu byl v 45. minutě Jiří Polanský, který tak Ocelářům i v třetím domácím utkání sezony zajistil plný bodový zisk. Slezané proti Severočechům zvítězili teprve podruhé z posledních devíti utkání.

Neoblíbený soupeř Ocelářům připomenul tristní bilanci vzájemných zápasů v posledních dvou letech už po třech střídáních. Extřinecký útočník Jašek poslal puk před bránu a Dlouhý dal ranou bez přípravy po 123 minutách první venkovní gól Bílých Tygrů v sezoně.

Domácí těsně předtím propásli velkou šanci, když Irgl trefil Willův beton, ale i tak brzo ztrátu dorovnali. Kanonýr Marcinko dokázal, že je v úvodu sezony ve velké střelecké pohodě, v přesilovce si z levého křídla sjel před branku a ranou pod horní tyč dal sedmý gól v ročníku.

Přestože se pak hrálo ve svižném tempu oboustranně zajímavé utkání, na góly se čekalo až do druhé třetiny. Liberci mohl vrátit vedení Bakoš, ale po kombinaci s Jánošíkem při hře pět na čtyři minul příklepem prázdnou bránu. A sotva se Třinec vrátil do pěti, pláchl Adamský a parádním blafákem si vychutnal Willa.

Liberec ke konci druhé dvacetiminutovky přitlačil a vyrovnal z akce, která zprvu vypadala dost nenápadně až kostrbatě. Ale Pyrochta ji v závěru vyšperkoval parádní zadovkou na Bakoše, který v 39. minutě zblízka překonal Hrubce.

Utkání bylo jako na houpačce. Na libereckou stranu ho mohl naklonit Lakatoš, ale ve 43. minutě ze sóla vyprášil jen Hrubcův plastron. A tak se radovali Třinečtí: Rothova střílená přihrávka od modré čáry našla v 45. minutě hůl Polanského, který puk z brankoviště jen přesměroval do sítě.

Oči měl i další Rothův pas z 57. minuty. Tentokrát proti němu jenom nastavil hůl Svačina a bývalým spoluhráčům dal definitivní mat. Libereckou porážku zpečetil v power play do prázdné brány Růžička, znovu po Rothově asistenci. Bílí Tygři tak ani napotřetí venku nebodovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za konečný výsledek a jsem přesvědčený, že Liberec odehrál parádní utkání. Ve druhé třetině měl spoustu příležitostí, které neproměnil. Tam se to malinko zlomilo. I když jsme dostali gól na 2:2, byli jsme schopni zabrat a dvěma parádními góly z brankoviště se nám to povedlo zlomit. Utkání mělo grády a děkuji týmu, jak to zvládl."

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme bojovné a vyrovnané utkání, které rozhodla efektivita zakončení domácích. Pomohli si gólem v přesilovce, což se nám nepovedlo, a takový malý detail utkání rozhodl. V závěru jsme se snažili ještě výsledek zvrátit, ale už jsme neměli síly a domácí definitivně překlopili zápas na svou stranu."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Marcinko (Martin Růžička, Hrňa), 26. Adamský (Irgl, Hrubec), 45. Polanský (Roth, Irgl), 57. Svačina (Roth, Marosz), 60. Martin Růžička (Polanský, Roth) - 3. A. Dlouhý (Jašek), 39. Bakoš (Pyrochta, P. Jelínek). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 3913.

Třinec: Hrubec - Adámek, Krajíček, Roth, Jank, D. Musil, M. Doudera - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Irgl, Polanský, Adamský - Dravecký, Marosz, Svačina - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenér: Varaďa a M. Zadina.

Liberec: Will - Pyrochta, Jánošík, Plutnar, Šmíd (41. Havlín), Kolmann, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Ordoš - J. Stránský, Jašek, D. Špaček - Hrabík, Vantuch, A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Tabulka:

1. Chomutov 5 3 2 0 0 17:9 13 2. Třinec 6 4 0 1 1 20:14 13 3. Plzeň 5 3 0 1 1 24:13 10 4. Vítkovice 5 3 0 1 1 17:10 10 5. Brno 5 2 1 1 1 17:12 9 6. Liberec 6 3 0 0 3 11:13 9 7. Mladá Boleslav 5 2 0 1 2 12:13 7 8. Jihlava 5 1 1 1 2 13:15 6 9. Litvínov 4 2 0 0 2 6:8 6 10. Sparta Praha 4 2 0 0 2 11:15 6 11. Olomouc 5 2 0 0 3 10:18 6 12. Hradec Králové 5 1 1 0 3 9:14 5 13. Pardubice 5 1 0 0 4 9:15 3 14. Zlín 5 0 1 0 4 6:13 2