Třinec - Hokejisté Třince porazili v duelu 11. kola extraligy Chomutov 4:3 v prodloužení. Hosté čtyři minuty před koncem základní hrací doby po dvou trefách Ivana Humla vedli 3:2, ale Jiří Polanský srovnal a v prodloužení přetavil přesilovou hru čtyři na tři ve vítěznou branku Martin Růžička. Třinečtí i přesto už osm utkání v řadě proti Pirátům čekají na výhru po 60 minutách.

Mezi Třincem a Chomutovem byl před utkáním rozdíl pouze jediného gólu ve skóre a vzácnou vyrovnanost obou týmů potvrdil i průběh na ledě. Především úvodních čtyřicet minut se odbývalo až na výjimky bez výraznějšího tlaku na některé straně a snaha Ocelářů o nátlakové pojetí narážela na neprodyšnou defenzívu Pirátů.

První větší chyby se dopustili domácí a ve 24. minutě za to byli také vytrestáni. Poletín uzmul puk v rohu za třineckou brankou Růžičkovi a jeho pohotovou přihrávku mladík Lauko s přehledem poslal pod horní tyčku. Třinec pak začal přidávat a více se tlačil do zakončení. Laco s trochou štěstí chytil Irglův výpad z pravého křídla, ale tuhou obranu Chomutova domácí dokázali rozvrátit až po 34 minutách. Větší aktivitu Ocelářů zužitkoval po křížném Svačinově pasu Roth, který blafákem rozhýbal Laca a zvedl puk bekhendem pod břevno.

Domácí pak bezvýsledně obléhali chomutovskou bránu v dvouminutové přesilovce, ale nakonec málem inkasovali, když vyloučený Flemming po návratu ideálně uvolnil Vladimíra Růžičku, jehož zpacifikoval až Laco.

Třinci se povedlo skóre otočit v úvodu třetí části: Krajíček krásným pasem mezi obránce nastartoval Adamského a jeho rána proklouzla Lacovi za čáru. To už byl Třinec aktivnější a jeho převaha rostla. Vzápětí měl další šanci Martin Růžička, ale Laca nepřekonal.

Z nenápadné akce naopak uhodilo na opačné straně. Huml se pustil mezi třinecké obránce a z mezikruží zaskočil Hrubce střelou pod vyrážečku. Navzdory domácímu tlaku góly střílel soupeř a čtyři minuty před koncem Huml opět obrátil skóre.

Třinec ale nešel dolů a obratem docílil vyrovnání, když z velkého náporu při signalizovaném vyloučení skóroval Polanský. Tlak Ocelářů gradoval v prodloužení v přesilové hře čtyři na tři, ale Laco v 63. minutě famózním zákrokem ukradl gól Martinu Růžičkovi. Ten si záhy přece jen spravil chuť a z opačného křídla procedil puk počtvrté do brány.

Marek Zadina (Třinec): "Chtěl bych hráčům poděkovat za výborný hokej. Měli jsme převahu, hráli jsme u soupeře a jen kvůli brankáři Lacovi nebyl výsledek za tři body. Musím poděkovat klukům, že je nezlomil gól na 2:3 v závěru. Ale to my víme, že v mužstvu je síla a charakter. Bylo hrozně těžké hrát pořád proti té obraně a tlačit a tlačit. Stálo nás to hrozně sil, ale zvládli jsme to."

Jan Šťastný (Chomutov): "Viděli jsme emotivní a vysoce kvalitní utkání. Očekávali jsme tlak domácích, ale podařilo se nám zvládnout prvních deset minut. Postupně jsme chtěli vystrkovat růžky, což se nám podařilo. Vsítili jsme úvodní branku, ale bohužel jsme inkasovali. Za stavu 1:1 před poslední třetinou už jsme mysleli aspoň na bod. V závěru jsme bohužel inkasovali z tlaku domácích gól na 3:3 a v prodloužení jsme prohráli. I přesto jsme mužstvu poděkovali za parádní výkon a vezeme si důležitý bod."

11. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 4:3 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Roth (Svačina, Adamský), 45. Adamský (Krajíček, Polanský), 57. Polanský (Roth, Martin Růžička), 63. Martin Růžička (Marcinko, Hrňa) - 24. Lauko (Poletín), 48. Huml, 56. Huml (Koblasa, Valach). Rozhodčí: Hribik, Kubičík - Klouček, Špůr. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 4595.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, Linhart, Adámek, D. Musil - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Cicenciala, Hrňa - Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Chomutov: J. Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Grman (21. Buchtela), Slovák, Dlapa - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Lauko, Poletín - od 32. navíc Chlouba a Chrpa, od 41. navíc V. Tomeček. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.