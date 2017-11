Třinec - Hokejisté Třince porazili v 25. kole extraligy Pardubice 3:2 po samostatných nájezdech. Oceláři vedli po gólech Martina Růžičky a Davida Ciencialy v přesilových hrách 2:0, ale hosté dokázali vyrovnat. Utkání rozhodl v sedm sérii nájezdů Růžička a Třinec tak na třetí pokus uspěl v této sezoně v rozstřelu. Pardubice přišly o sérii tří výher.

Oceláři nastoupili v černých dresech, které slouží jako třetí alternativa k tradičním klubovým bíločerveným barvám. Hosté postrádali kapitána Rolinka, ale mohli využít Marosze, na jehož prodloužení hostování se Pardubice s Třincem dohodly těsně před zápasem. Původně platila domluva, že ve vzájemných duelech kreativní centr nebude hrát.

Skóre otevřel v páté minutě Růžička. Východočeši získali v oslabení ve vlastním pásmu puk, ale trestuhodně ho ztratili a třinecký kanonýr se po přihrávce Mikulíka trefil přesně do rohu branky.

Domácí kapitán mohl přidat i druhý gól. V obranné třetině zblokoval střelu Wisharta, v přečíslení dva na jednoho si vyměnil puk s Chmielewskim, ale i když měl velkou část branky volnou, trefil jen beton Kacetla. Podobným způsobem se do úniku dostal i hostující Petr Sýkora, ale Hrubec jeho kličku kryl betonem.

Také pátá minuta druhé třetiny přinesla Ocelářům gólovou radost v přesilové hře, když Cienciala našel střelou z pravého kruhu skulinku mezi Kacetlovou výstrojí a bližší tyčkou.

Vzápětí se ocitl před hostujícím brankářem Rákos, ale s blafákem neuspěl. Trenéři Pardubic si během série tří výher pochvalovali výkony Kacetla i přesilové hry, které Dynamo sehrálo dobře i v Třinci. Krátce po skončení trestu Růžičky se z mezikruží prosadil Ján Sýkora.

Oceláři těsný náskok nebránili a na přelomu druhé a třetí třetiny se blýskl hostující gólman při šancích Linharta, Růžičky a Chmielewského. Pardubice si vytvářely závary, ale pozorná třinecká obrana je nepouštěla do gólových šancí. Domácí mohli zvýšit v brejku, ale přihrávku Mikulíka ukryl pod tělem Wishart. Vzápětí ale Doudera vyfasoval za hru vysokou holí čtyřminutový trest a Cardwell střelou od modré vyrovnal.

Polovina prodloužení na rozdíl od hektického závěru základní hrací doby příliš vzruchu nepřinesla. Poté byl ale vyloučen Marosz, Kacetl opět potvrdil skvělou formu posledních dnů.

V nájezdech uspěl ve druhém kole domácí Irgl, který se prosadil střelou mezi betony Kacetla. Hrubce ve třetí sérii zachránila tyč, ale v páté vyrovnal bekhendovým blafákem Marosz. Stejným způsobem rozhodl zápas v sedmém kole Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Těší mě výsledek, kluci zápas odpracovali. V některých fázích jsme byli lepším týmem a je škoda, že jsme nepřidali více branek. Hostující brankář chytal parádní utkání a udržel Dynamo ve hře. V závěru třetí třetiny jsme se dostali do problémů s vyloučenými a Pardubice potvrdily, že mají v poslední době přesilové hry velice dobré a že si odváží body z různých kluzišť. Pro nás to jsou zasloužené dva body, i když víme, že jsme mohli mít tři. Ale to je sport, v nájezdech nám to letos několikrát nevyšlo a jsem rád, že v nich dali tu extra branku. Hodně nás podržel i Šimon Hrubec."

Miloš Holaň (Pardubice): "Chci hráčům poděkovat za výkon, jaký předvedli. Uhráli velice cenný bod na horké půdě, odkud se body nevozí jen tak. Utkání se pro nás nevyvíjelo vůbec dobře, prohrávali jsme 0:2 po velice dobře sehraných přesilových hrách Třince, ze kterých jsme se mohli něco přiučit. Za stavu 0:2 jsme trochu změnili systém hry, hráčům to sedlo a výsledkem bylo vyrovnání. Škoda nájezdů. Každý říká, že jsou o štěstí. Možná ano, protože jsme trefili tyč, a kdyby to byl gól, mohli jsme se tvářit jinak."

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 po sam. náj. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Martin Růžička (Mikulík, Rákos), 25. Cienciala (J. Petružálek, Polanský), rozhodující nájezd Martin Růžička - 31. J. Sýkora (S. Treille), 56. Cardwell (Trončinský, Marosz). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 4216.

Třinec: Hrubec - D. Musil, M. Doudera, Jank, Linhart, Adámek, Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Cienciala, Mikulík, J. Petružálek - Irgl, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Kofroň. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Panna - Perret, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Dušek, M. Beran - M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.