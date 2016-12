Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince udolali ve 34. kole extraligy na svém ledě Chomutov 3:1. Lídr soutěže rozhodl o výhře v rozmezí 29. až 32. minuty, během nichž otočil skóre trefami Daniela Rákose a Vladimíra Rotha. Vítězný gól vstřelili Oceláři v přesilovém hře pět na tři. Domácí uklidnil až Rákos při power play druhým gólem v zápase.

"Vstup do utkání jsme měli šílený, jeden z nejhorších v sezoně. V kabině jsme si řekli, že je to neakceptovatelné. Hokej se ale hraje šedesát minut, byla by blbost sklopit hlavu. Pořád byly před námi dvě třetiny a ty už jsme odehráli suprově," podotkl Daniel Kreps, který přispěl k obratu dvěma asistencemi.

Přitom už ke konci první třetiny se na domácí hráče snášel z ochozů pískot. Chomutovští byli aktivnější, lépe se pohybovali a ve třetí minutě se ujali vedení, když Hlava při signalizovaném vyloučení dorazil bekhendem střelu Slavíčka. Dobře hrající čtvrtá formace mohla ještě náskok zvýšit, osamocený Šťovíček ale Hamerlíka v třinecké brance nepřekonal.

Při slovenském gólmanovi stálo navíc štěstí při úniku Vladimíra Růžičky, který zachytil chybnou rozehrávku Krepse, oklamal strážce třinecké branky, ale jeho pokus zastavil okraj hokejky Hamerlíka. Lídr soutěže zahrozil jen Kanem, který se po šťastných odrazech dostal až před Laca, ale brankář Pirátů vyškrábl jeho střelu lapačkou.

"Jako bychom první třetinu nebyli na ledě. Nestíhali jsme, oni byli všude a zaslouženě jsme prohrávali," prohlásil po utkání Peter Hamerlík, který kryl celkově kryl třicet střel. "Skvělé je, že i když není výkon vždy ideální, tak se najde nějaká řada, která nás táhne a dokážeme najít cestu k výhře. Máme v sobě touhu vítězit a zlepšovat se. To nás posouvá," dodal.

Třinecký trenér Kýhos od prostřední části zamíchal s útočnými formacemi a jeho svěřenci nabrali na obrátkách díky četným vyloučením soupeře. První faul ještě Oceláři nepotrestali, ale z následného tlaku vyrovnal z dorážky Rákos. Vzápětí v 96 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři trefil horní růžek obránce Roth.

Plynulost utkání narušovala častá přerušení a otřesení hosté na sebe v útoku upozornili až v závěru druhé třetiny, pohlednou akci Kämpfa ale kryl Hamerlík. Na druhé straně Dravecký nedotáhl do gólové podoby brejk dva na jednoho, kdy po dobré žabičce Sýkory minul Lacovu branku.

Stejnou situace Chomutov promarnil ve 45. minutě, protože Vondrka nepřesně přihrál Tomicovi. Následující střídání patřila hostům, ale Hamerlík si poradil s šancemi Humla i Růžičky. Další skvělou příležitost ke srovnání prohýřil Chomutov v 51. minutě, kdy nevyužil 57 sekund dvojnásobné přesilové hry. Domácí z brejku neuklidnil Kreps, ale další drama ukončil při hře bez brankáře hostí Rákos.

"Měli jsme více šancí, ale domácí byli efektivnější," uvedl hostující obránce Juraj Valach. Také asistent trenéra Pirátů Jan Šťastný litoval, že po první třetině nevedl jeho tým vyšším rozdílem. "To byl první klíčový moment v utkání. Druhý aspekt, který rozhodl, byl ve třetí třetině, kdy jsme navázali na výborný výkon z první třetiny. Bohužel jsme neproměnili šance, důkazem je téměř minutová přesilová hra pět na tři, kdy jsme nevyužili dvě šance. Proto nemáme ani bod," řekl Šťastný.

Hlasy trenérů po utkání:

René Mucha (Třinec): "Do utkání jsme nevstoupili optimálně. V první třetině nás podržel Peter Hamerlík a byli jsme na jejím konci rádi, že jsme dostali jen jeden gól. Byl to těžký zápas a pro nás je hrozně cenné, že jsme se dokázali ve druhé třetině vrátit do utkání. Zlepšili jsme pohyb, vynutili si přesilovky a využili ji. To byl jeden rozhodující moment. Ve třetí jsme pak měli hodně oslabení a ustáli je proti soupeři, který má nejlepší přesilovky v lize. To bylo taky klíčové. Smekám klobouk před Hamerlíkem, odchytal famózní utkání."

Jan Šťastný (Chomutov): "Utkání podle mého názoru rozhodly dvě věci. V první třetině jsme hráli výborně a neměla skončit 1:0, ale minimálně 2:0 nebo 3:0. To byl první klíčový moment v utkání. Ve druhé třetině byl opačný obrázek, Třinec reagoval na vývoj zápasu, byl aktivnější, dostali jsme se pod tlak a zbytečně faulovali. Domácí po zásluze vyrovnali, poté využili přesilovou hru pět na tři. Druhý aspekt, který rozhodl, byl ve třetí třetině, kdy jsme navázali na výborný výkon z první třetiny. Bohužel jsme neproměnili šance, důkazem je téměř minutová přesilovka pět na tři, kdy jsme nevyužili dvě šance. Proto nebereme bod a Třinci musíme sportovně popřát k zaslouženému vítězství."

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Rákos (Kreps, Linhart), 32. Roth (J. Petružálek), 59. Rákos (Kreps, Linhart) - 3. Hlava (Slavíček, Šťovíček). Rozhodčí: Čech, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5054.

Sestavy:

Třinec: Hamerlík - Roth, Linhart, Hrabal, Jank, Kania, M. Doudera - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - Irgl, Kane, Adamský - Dravecký, Kreps, Rákos - J. Sýkora, Špirko, Cienciala (od 21. Chmielewski). Trenéři: Kýhos, Mucha a B. Kopřiva.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, J. Mrázek, od 25. navíc R. Havel - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Poletín, Kämpf, Koblasa - Hlava, Šťovíček, Slavíček - Raška. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.