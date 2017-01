Třinec - Hokejisté Třince porazili v utkání 41. kola extraligy Plzeň 3:2 v prodloužení. Domácí prohospodařili dvoubrankové vedení a až v čase 60:20 jim druhý bod zařídil kapitán Zbyněk Irgl. Třinec popáté v řadě nezabodoval naplno a z posledních sedmi utkání si připsal teprve druhou výhru.

Rozpaky z posledních zápasů Třinec tentokrát rozehnal hned v prvních minutách. Nástup domácím po dlouhé době vyšel. Třinec udeřil hned ve čtvrté minutě z první přesilovky: Rothovu ránu zápěstím ještě před brankou lízl Rákos a jeho teč mířila k tyčce.

Třinec nešetřil krokem a v úvodní dvacetiminutovce byl lepší a živější. Jeho převahu umocnil druhým gólem Doudera, který s pukem kolem mantinelu obkroužil polovinu útočného pásma, pak z otočky švihem naslepo poslal puk na Machovského, který ale přes zakrytý výhled vůbec nereagoval.

Oceláři pak promrhali půlminutovou přesilu pět na tři a jejich převaha se začala ztrácet. Plzeň se dlouho nechytala, ale do druhé třetiny se z kabiny vrátila v mnohem lepším rozpoložení. Do hry ji vrátila přesilová hra pět na tři: Stach v ní dokázal křížně najít nekrytého Kratěnu, který do odkryté brány ve 23. minutě snížil.

Domácí se po slibném nástupu zase začali spíše trápit. Z útočné hry přešli do defenzívy a zápas evidentně chtěli rozhodnout z brejků. Kdyby byli v koncovce přesnější, mohla tato taktika přinést úspěch. Jenže Hrabal zblízka trefil tyčku a v ještě vyloženější šanci po Rákosově nabídce Dravecký netrefil bránu.

Tak se nakonec prosadili hosté. Plzeň celou třetí část tlačila a po nevyužité příležitosti Kubalíka s trochou štěstí vyrovnal Indrák, jehož bomba z pravého křídla Hrubcovi propadla pod rukavicí za čáru.

Další bodovou ztrátu mohl v závěru ještě odvrátit Irgl, ale jeho nájezd Machovský vyřešil a domácí tak na konci řádné doby opět museli překousnout pískot z tribun. Irgl je však po dvaceti sekundách prodloužení utišil vítěznou trefou, přesto Oceláři už popáté v řadě naplno nezabodovali.

Hlasy trenérů po utkání

René Mucha (Třinec): "První třetinu jsme dominovali a hráli jsme to, co jsme chtěli. Vedli jsme 2:0 a je velká škoda, že jsme neproměnili přesilovku pět na tři. Šlo by se nám líp do druhé třetiny s tříbrankovým vedením. Bohužel jsme vlastními chybami soupeře nakopli. Darovali jsme mu dvojnásobnou přesilovku, on snížil a dostali jsme jej zpátky do zápasu. Pak to byl boj. Kdybychom byli na vítězné vlně, asi bychom to dotáhli za tři body. Zaplaťpánbůh aspoň za Irglův gól v prodloužení."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Bohužel jsme navázali na tristní začátek v utkání s Libercem. První třetina byla naprosto katastrofální. Neměli jsme pohyb, Třinec byl lepší ve všech činnostech. Také jsme prohrávali 0:2. Ve druhé třetině jsem se nadechli. Využili jsme přesilovku a začali jsme trochu hrát. I díky tomu jsme ve třetí třetině vyrovnali na 2:2. Bohužel v prodloužení jsme udělali chybu. Mrzí nás začátky zápasů, kde aktuálně ztrácíme zápasy. S bodem jsme spokojeni, ale herně to není dobré."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Rákos (Roth, J. Petružálek), 8. M. Doudera, 61. Irgl (Adamský) - 23. Kratěna (Stach, T. Svoboda), 51. Indrák (Stach, Kadlec). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 4149.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Roth, Galvas, Krajíček, Hrabal, Nosek, M. Doudera, od 30. navíc Jank - Irgl, Kane, Adamský - Dravecký, Špirko, Rákos - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - Cienciala, Hladonik, Jašek. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Pulpán, D. Sklenička, Frühauf - T. Svoboda, Kratěna, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Kracík, Lev - Vondráček, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Čihák a Jiří Hanzlík a Vlasák.