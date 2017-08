Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince vstoupili do Ligy mistrů drtivou výhrou 9:1 nad Esbjergem. Domácí rozhodli o vysokém vítězství nad úřadujícím dánským šampionem čtyřmi góly v první části, čtyřikrát dokázali skórovat z přesilových her a jednou v oslabení. Po dvou trefách zaznamenali Jakub Petružálek, Vladimír Svačina a Daniel Rákos. Druhé utkání ve skupině D čeká Oceláře v neděli opět doma proti Mannheimu.

Třinec zápas rozhodl už v první dvacetiminutovce. Petružálek se ukázkovým příklepem trefil ve 42. sekundě a ve 13. minutě při hře pět na čtyři skóroval podruhé. Ke konci prvního dějství pak Dány zlomili dvěma slepenými góly v rozpětí 38 sekund Rákos a Svačina.

Hosté sice zkraje druhé části v dvojnásobné přesilovce snížili, ale Třinec dále diktoval tempo hry a střílel góly. V přesilovce do prázdné branky zavěsil Růžička a herní dominanci domácích pak potvrdil i v oslabení Cienciala, který ze sóla překonal Henriksena pošesté.

Kanonáda Slezanů pokračovala i v závěru. Jank prostřelil díky zakrytému výhledu gólmana Esbjergu od modré čáry posedmé a Rákos v přesilovce příklepem zvýšil na 8:1. Když při hře pět na tři v 51. minutě dal devátý gól Adamský, žádala si hala desítku, ale hosté už odolali.

"Docela se nám letos daří vstupy do utkání. Trenéři nás upozorňovali, abychom udělali všechno pro to, abychom od začátku určovali tempo hry. A že by nám mohl brzký gól hodně pomoct, abychom ukázali, kdo je pánem na ledě," řekl klubovému webu Ocelářů Svačina.

"Od toho prvního gólu se odvíjela celá první třetina. Dánové byli zakřiknutí a už se z toho nevzpamatovali. Myslím si, že v zápase u nich to třeba tak jednoduché nebude," dodal Svačina.

Oceláři Třinec - Esbjerg Energy 9:1 (4:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 1. Petružálek (Adamský, Linhart), 13. Petružálek (Irgl, Doudera), 18. Rákos (Martin Růžička, Marcinko), 19. Svačina (Cienciala), 33. Martin Růžička (Petružálek, Krajíček), 34. Svačina (Cienciala, Linhart), 46. Jank (Hrňa, Svačina), 49. Rákos (Hrňa, Roth), 51. Adamský (Roth, Polanský) - 22. McMillan (Bruggisser, Crawford). Rozhodčí: Birin (Rus.), Úlehla - Gebauer, Lederer (oba ČR). Vyloučení: 8:7. Využití: 4:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2502.

Sestava Třince: Hrubec - Adámek, Krajíček, Roth, Linhart, M. Doudera, Musil, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Petružálek, Polanský, Adamský - Irgl, M. Kovařčík, Dravecký - Hrňa, Cienciala, Svačina. Trenéři: Varaďa a Zadina.