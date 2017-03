Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince vítězstvím 3:2 v prodloužení v ocelářském derby proti Vítkovicím potvrdili druhé místo, z nějž vstoupí do čtvrtfinále play off extraligy proti jednomu z úspěšných týmů předkola. O šesté domácí výhře nad Ostravany v řadě rozhodl 38 sekund před koncem prodloužení Martin Růžička a dokonal obrat Ocelářů z 0:2 na 3:2. Vítkovice jdou z osmého místa v předkole play off na Plzeň.

Vítkovice vtrhly do slezského derby jako velká voda a ovládly první třetinu. Květoň překonal Hamerlíka už ve druhé minutě, byť se štěstím, když jeho střele pomohl do sítě nepovedeným zákrokem holí třinecký gólman.

Hosté ale byli aktivnější a jejich náskok zdvojnásobil v osmé minutě Kurovský, který po zmatku před třineckou brankou zasunul puk podruhé za Hamerlíka a připsal si první extraligový gól. Vítkovice mohly vést i výrazněji, ale z další šance Zdráhal trefil pouze gólmana a 25 sekund před koncem první třetiny Hamerlík chytil trestné střílení Vandasovi.

Oceláři se z tlaku soupeře vymanili až ve druhé třetině a při hře čtyři na čtyři jim naději vrátil Petružálek, který ze sóla přesnou ranou prostřelil Bartošáka. Otevřený hokej přinesl možnosti na obou stranách, ale skóroval v 30. minutě až Netík, který v přesilovce trestuhodně zůstal sám mezi kruhy, a nabídky také využil nekompromisní ranou na Bartošákovu vyrážečku.

Vítkovice po pasážích třineckého tlaku znovu ožily v závěru prostřední části a mohly jít do vedení. Klok ale nedotáhl povedený sólový průnik a Roman z vyložené příležitosti ani netrefil branku.

Třinec v třetí dvacetiminutovce spěchal za vítězstvím, ale přes aktivitu si šance nevytvořil a v oslabení naopak po střelách Vandase a Hrbase musel děkovat Hamerlíkovi. Zato v prodloužení domácí pět minut dusili soupeře tak dlouho v pásmu, až drtivý tlak zužitkoval vítězným zásahem Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

René Mucha (Třinec): "První třetinu jsme neodehráli dobře, inkasovali jsme rychle dvě branky. V přestávce jsme si k tomu něco řekli, protože jsme všichni cítili, že to nebyl výkon, který jsme chtěli. Od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb a je škoda, že jsme nedali více branek, protože jsme šancí měli dost. V prodloužení jsme byli jasně lepší a bonusový bodík jsme si zasloužili. Chtěli jsme jít do play off s vítězstvím. Celému týmu jde do kabiny velký dík za základní část a splnění jednoho z cílů, což je v příští sezoně účast v Lize mistrů."

Jakub Petr (Vítkovice): "Nechci zlehčovat význam derby, ale naším cílem bylo herně zareagovat na to domácí nepovedené utkání s Olomoucí a prezentovat se stylem, kterým se chceme prezentovat od pondělka. Z tohoto pohledu jsem spokojený. Byli jsme dnes minimálně vyrovnaní, ne-li lepší. Vstup do zápasu byl lepší než minule, klíčové pro ten duel bylo to, co nás trápí celou sezonu, že máme problém dát více než dvě branky. Třetí třetina přinesla hodně oslabení a to byl vzkaz do kabiny, že nesmíme takhle faulovat. Trošku je smutné, že ty fauly jsou mimo obranné pásmo, nejsou to ty záchranné brzdy. Bere to hodně si. Byla to oslava hokeje, kdybych nebyl na střídačce, tak bych se určitě bavil. V prodloužení nám Třinec ukázal, proč je na druhém místě."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. J. Petružálek (Redenbach), 30. Netík (Krajíček, Kane), 65. Martin Růžička (Linhart) - 2. D. Květoň (D. Krenželok, Kolouch), 8. Kurovský (Hudeček). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 7:10, navíc Jank - Hudeček oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Třinec: Hamerlík - Roth, Linhart, Krajíček, L. Doudera, Nosek, M. Doudera, Hrabal, Jank - J. Petružálek, Redenbach, Jašek - Irgl, Kane, Adamský - Martin Růžička, Marosz, Netík - Hrňa, Marek Růžička, Cienciala. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Hrbas, Baranka, Klok, Urbanec, Výtisk, Kovář, D. Krenželok - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc - Hudeček, Y. Stastny, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.