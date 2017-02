Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince udolali ve 48. extraligovém kole na vlastním ledě Zlín 2:1 v prodloužení. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 61:23 americký útočník Cory Kane. Zlín tak již šest zápasů čeká na výhru v normální hrací době a zůstává mimo postupové pozice do play off.

Jako první zahrozili hosté, Honejsk ale rozezvučel jen levou tyč. Domácí kontrovali nádhernou kombinací, na jejímž konci střílel Marosz do prázdné branky. Celé akci předcházela chyba Blaťáka, který u zadního mantinelu nevyhodil puk. Toho se zmocnil Hrňa, posunul ho Draveckému, jenž se neukvapil a našel úplně volného Marosze.

V dalším průběhu úvodní části měly oba týmy pasáže, v nichž svého soupeře uzamkli, ale střelecké pokusy si nenašly cestičku do branky. Zlínští mohli vyrovnat zásluhou Bukartse nebo Okála, na druhé straně se v gólových pozicích ocitl Nosek a Jank, který trefil pravou tyč.

Hostující Bukarts byl v závěru první třetiny vyloučen na dvě plus deset minut za úder do oblasti hlavy a krku, ale i bez elitního útočníka byli hosté v úvodu prostřední části nebezpečnější. Po nepřesné rozehrávce Rákose se do samostatného úniku propracoval Šťastný, ale přestřelil. O chvíli později už ale i početný hlouček zlínských fanoušků jásal radostí. Matějíčkovu střelu od modré čáry šikovně tečoval Ostřížek.

Inkasovaný gól přiměl Oceláře k větší aktivitě, při závaru po střele Kanea se vyznamenal Kašík, když reflexivně zastavil puk, který po odrazu od brusle Blaťáka mířil do branky. Skvěle si poradil tváří v tvář i se zakončení Rákose. Před druhou sirénou se zaskvěl i Hrubec, když vyrazil teč Štastného.

V poslední třetině byl k vidění bojovný hokej bez větších gólových šancí. V největší šanci sebral Blaťák při přečíslení tři na jednoho gólovku Draveckému po přihrávce Rotha. Poté ještě domácí promarnili přesilovou hru, ale zápas přeci jen vyhráli, když se v prodloužení parádně trefil Kane.

Hlasy trenérů po utkání:

René Mucha (Třinec): "Jsme rádi za nástup, v první třetině jsme byli aktivnější. Trochu se ale opakuje scénář. Trápíme se v přesilovkách, málo střílíme, proto zápasy končí o gól. Je velká škoda, že Kamil Kreps netrefil v závěru prázdnou bránu. Ale jsme rádi i za bonusový bod v prodloužení. V této situaci je vítězství velmi cenné."

Martin Hamrlík (Zlín): "Chtěl bych poděkovat hráčům za obrovskou bojovnost. Před zápasem jsme říkali, že za bod bychom byli rádi a bereme ho, i když jich mohlo být i více. Ale trápíme se v koncovce. Mohli jsme však zůstat také bez bodu. Poslední dvě minuty jsme hráli v oslabení a hráč Třince minul prázdnou branku. Pro co jsme přijeli, to jsme si odvezli. Na konci se ukáže, zda je to dobrý bod anebo nám budou dva chybět na předkolo."

HC Oceláři Třinec - PSG Zlín 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Marosz (Dravecký, Hrňa), 62. Kane (Marosz, Linhart) - 25. Ostřížek (Matějíček). Rozhodčí: Kubičík, Pražák - Polonyi, Zíka. Vyloučení: 4:6, navíc Bukarts (Zlín) 10 minut. Bez využití. Diváci: 4686.

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Hrabal, Jank, Nosek, L. Galvas - Netík, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - J. Petružálek, Redenbach, Klimenta - Hrňa, Marosz, Dravecký. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Žižka, Řezníček - Bukarts, P. Holík, Říčka - D. Šťastný, Popelka, Kubiš - Okál, Honejsek, O. Veselý - Ostřížek, Chytil, J. Ondráček. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.