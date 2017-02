Karlovy Vary - Hokejisté Třince vyhráli v utkání 44. extraligového kola na ledě Karlových Varů těsně 2:1. Domácí po první třetině vedli, ale ani na čtvrtý pokus proti Ocelářům v sezoně nezabodovali. Vítěznou trefu hostů, kteří chtěli nechat zapomenout na potupný debakl 3:12 ze Sparty, zařídil v polovině utkání Daniel Rákos.

S novými posilami Redenbachem a Netíkem nastoupil druhý Třinec proti poslední Energii s cílem odčinit zoufalé nedělní vystoupení v Praze. Lépe však začali domácí, když při Noskově vyloučení nahozením od modré čáry otevřel skóre ve čtvrté minutě Sičák. Povzbuzení Západočeši byli po většinu úvodní dvacetiminutovky aktivnějším týmem. Největší šanci hostů si po nahození Adamského vytvořil Kane, ale neuspěl.

Do prostředního dějství vstoupil favorit ze severu Moravy mnohem aktivněji. První větší příležitost si vytvořil Adamský, který z prostoru mezi kruhy nastřelil masku karlovarského gólmana Závorky. Na druhé straně samostatný nájezd Fleka a jeho bekhendovou kličku zlikvidoval připravený Hrubec. Rovněž Závorka se vyznamenal při přečíslení Ocelářů a prudké střele Adamského.

K otočení vývoje zápasu došlo mezi 29. a 31. minutou, když nejdříve po špatné rozehrávce Rohana z otočky vyrovnal Marek Růžička a při vyloučení Haranta našel po Rothově střele puk v brankovišti Rákos a nebylo pro něj problémem poslat ho do sítě domácích. Vyrovnání měl na své holi Skuhravý, ale jeho střelu po samostatném úniku zlikvidoval Hrubec včasným sklapnutím svých betonů.

V závěrečné části se Západočeši i díky stažení formací na tři pětky tlačili k brance Třince, ale v koncovce jim chyběl klid. A co prošlo, to pochytal výborný Hrubec. Ve 44. minutě zasáhl Jank domácího forvarda Duška, jenž opouštěl hrací plochu na nosítkách.

Největší příležitost k vyrovnání měl v 57. minutě Rachůnek, ale jeho střela se jen otřela o tyč. Blízko k úspěchu měl při závěrečné power play rovněž Tuominen, ale nedokázal přehodit Hrubcovu lapačku.

Hlasy trenérů po utkání

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, první třetinu jsme odehráli velice slušně. Ve druhé jsme měli výpadek kolem poloviny zápasu; přestali jsme hrát to, co jsme chtěli. Trošku se nám koncept hry rozpadl a soupeř to samozřejmě okamžitě využil a otočil na 2:1. Mě osobně mrzí, že jsme nevyužili dva samostatné nájezdy, což je obrovská škoda. V závěru jsme se snažili, ale soupeř dobře bránil, hrál obětavě a pro nás bylo velice těžké srovnat, nebo dokonce otočit výsledek. Kluci bojovali, mrzí nás ten výpadek, který nás stál nějaký bod. Co se týče zranění Duška, tak má silný otřes mozku."

René Mucha (Třinec): "Dnes jsou to pro nás hrozně cenné tři body. I když začátek se pro nás nevyvíjel optimálně a při prvním oslabení jsme dostali branku. Naštěstí jsme dokázali utkání otočit a poté, kdy šance byly na obou stranách, tým zabojoval. Vedení jsme udrželi až do konce i díky Hrubcovi, který to dnes v bráně zavřel. Je to pro nás cenné vítězství tím spíš, že do Varů se nejezdí jen tak pro body, prohrály tady silné týmy a i podle dnešních výsledků je vidět, že extraliga je hrozně vyrovnaná."

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Sičák (Mullane) - 29. Marek Růžička (Klimenta, Nosek), 31. Rákos (Roth, Redenbach). Rozhodčí: Hodek, Bejček - Rozlílek, Kokrment. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2712.

Sestavy:

Karlovy Vary: Závorka - M. Rohan, Sičák, Dujsík, Harant, Baldajev, T. Dvořák - Mikulík, Dušek, T. Rachůnek - V. Tomeček, Skuhravý, Vachovec - Gorčík, Tuominen, Mullane - Flek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Třinec: Hrubec - Roth, L. Galvas, Krajíček, Jank, Nosek, M. Doudera - Netík, Kreps, Rákos - Hrňa, Marosz, Redenbach - Irgl, Kane, Adamský - Marek Růžička, Cienciala, Klimenta. Trenéři: Kýhos a Mucha.