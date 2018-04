Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 8. dubna 2018 v Třinci. Třinečtí se radují z postupu do finále.

Třinec - Hokejisté Třince budou bojovat o extraligový titul. Oceláři jako třetí tým základní části porazili v šestém semifinálovém utkání Hradec Králové 2:1 v prodloužení a celou sérii vyhráli 4:2. O čtvrtém vítězství Ocelářů rozhodl v čase 68:51 Ondřej Kovařčík. Mladý forvard asistoval rovněž u první branky, kterou poslal domácí do vedení přesně po 28 minutách Aron Chmielewski. Za hosty, kteří skončili celkově čtvrtí, vyrovnal ve třetím dějství Andris Džerinš.

Význam šestého zápasu svázal obě strany taktikou a opatrností. Třinec, který do boje nastoupil s inovovanou sestavou, byl střelecky pilnější, ale jedinou vyloženou šanci měli v závěru úvodní dvacetiminutovky hosté. Vyhozený puk propadl třineckou obranou k Látalovi, který ze sóla zblízka trefil tyč a byla to jedna ze dvou střel Hradce na třineckou branku v první části.

Do druhé třetiny vstoupili hosté lépe a několikrát nebezpečně operovali před Hrubcem, jenž vytáhl důležitý zákrok ve 27. minutě proti dorážejícímu Cingelovi. Místo vedení Hradce udeřili o pár desítek sekund později domácí. Ondřej Kovařčík po vyhraném souboji za brankou posunul kotouč na nekrytého Chmielevského, který z voleje přesně vymetl horní růžek Rybárovy branky a Třinec tak i v šestém duelu série otevřel skóre.

Povzbuzení Třinečtí pak převzali otěže zápasu a motali soupeře v útočném pásmu. Velkou šanci na zvýšení propásl ve 34. minutě Marcinko, který z několika kroků přestřelil odkrytou bránu dezorientovaného Rybára, jenž sledoval situaci u opačné tyče.

Domácí ale lepší pasáž zápasu nedokázali zužitkovat gólově, a když ani ve 43. minutě neprostřelil Rybára osamocený Cienciala, následoval trest. Polanský to přehnal s důrazem a dorážením před Rybárovou bránou, k nelibosti svého týmu i diváků byl vyloučen a hosté po křížné kombinaci Džerinšem bleskurychle po osmi sekundách početní výhodu proměnili ve vyrovnání.

Hradec obživl a mohl i obrátit skóre, kdyby Smoleňák zblízka sám nadvakrát dokázal prostřelit Hrubce. Na obou stranách už se pak ale s výjimkou několika nepřehledných situací u branek stoprocentní možnost neurodila.

Prodloužení rozhodl z první příležitosti Ondřej Kovařčík, který z téměř identické situace jako u prvního gólu vymetl levý horní kout Rybárovy branky a v 69. minutě ukončil celou sérii.

V boji o zlato narazí svěřenci kouče Václava Varadi na obhájce titulu Kometu Brno. Třinec si finále zahraje po třech letech od neúspěšné série s Litvínovem, kterou ztratil až v sedmém utkání před svými fanoušky. Zahájí ho o víkendu dvěma zápasy na domácím ledě.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Měli jsme od začátku výborný pohyb, i když nás Hradec nepouštěl do velkých příležitostí. Pak ve druhé třetině jsme tahali za kratší konec. Tam jsme to se štěstím ubránili, ale pomohl nám gól, který nás dal do sedla. Herně jsme si pak vytvořili spoustu příležitostí a je škoda, že nám to tam nepadlo. Po vyloučení se pak zápas srovnal. Prodloužení bylo o jedné situaci, jednom gólu. Kluci měli v hlavách, že jsme dvakrát padli v prodloužení, tentokrát se k nám ale přiklonilo štěstí. Jsme rádi, že postupujeme dále. Hradci bych chtěl poděkovat za průběh série. Museli jsme se vydat do maxima. Těšíme se na finálovou sérii s Kometou."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Domácí nastoupili ve velkém stylu a velkým tlakem, ale my jsme to očekávali a tak nějak splnili svůj plán, abychom stav udrželi po první třetině alespoň nerozhodný. Na začátku druhé třetiny jsme to byli my, kdo byl aktivnější a soupeře jsme zatlačili, ale v tu chvíli jsme dostali branku a trošku nás to vykolejilo. Ale ve zbytku zápasu to bylo velice vyrovnané, zvláště po vyrovnávacím gólu, a utkání došlo až do prodloužení, kde byli domácí šťastnější. Sérii jsme špatně začali, tlačit před sebou stav 0:3 na zápasy bylo těžké, ale chtěl bych ocenit snahu hráčů to otočit."

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Chmielewski (O. Kovařčík), 69. O. Kovařčík (Polanský) - 45. Džerinš (Jaroslav Bednář, Červený). Rozhodčí: Hodek, Mrkva - Lhotský, Tošenovjan. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 4904. Konečný stav série: 4:2.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, L. Kovář, Linhart - J. Petružálek, Cienciala, Rákos - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Hradec Králové: Rybár - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Cibulskis - Smoleňák, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, M. Látal - R. Pavlík, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.