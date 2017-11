Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Třince vyhráli ve 20. kole extraligy na ledě Litvínova 3:2 a po dvou prohrách se tak radovali ze zisku tří bodů. Gólem a asistencí se na úspěchu Ocelářů podílel kapitán Lukáš Krajíček. Třinec je tak v tabulce i nadále třetí, Litvínov zůstal poslední.

Oba týmy nastoupily do zápasu s výrazně pozměněnými útoky, lépe to však svědčilo hostům. Petráska prověřil nejprve Marcinko, po něm zůstal zapomenutý u pravé tyčky Růžička, ale domácí brankář si s jeho šancí poradil. Ojedinělou příležitost Litvínova měl Hanzl, který vypálil švihem z mezikruží, po něm byl v palebné pozici i Šimeček, ovšem Hrubec byl pozorný.

Bezbrankový stav se změnil v 9. minutě, kdy se při vyloučení Trávníčka prosadil střelou od modré čáry Krajíček. Hosté byli i nadále aktivnější, ale druhou branku se jim vstřelit v první části nepodařilo.

I úvod druhé třetiny patřil Ocelářům. Marcinko ale po Irglově sólové akci trefil pouze brankovou konstrukci. V další šanci byl Adamský, po jehož nahození od levého mantinelu vznikl závar před Petráskem, skóre se však neměnilo.

V polovině zápasu se už ale třinečtí hokejisté radovali. Linhart napřáhl na modré čáře a propálil vše, co mu stálo v cestě. Odpověď domácích však na sebe nenechala dlouho čekat. V 34. minutě si při dvojnásobné početní výhodě vzal slovo Hübl a zblízka dokázal snížit na rozdíl jediné branky.

Domácí vstoupili do závěrečné části aktivně. Snažil se zejména kapitán Trávníček, ale k vyrovnání to nevedlo. Nejprve střílel bekhendem z otočky a poté švihem z levého křídla, oba pokusy Hrubec zneškodnil.

Ve 49. minutě se hosté výrazně přiblížili k zisku tří bodů. Krajíček našel krásným přesným pasem přes polovinu hřiště rozjetého Chwielewského, který tváří v tvář Petráskovi zakončil přesně k tyčce.

Litvínovští ale zbraně nesložili. Hanzl trefil skákavý kotouč z první, ale jeho pokus skončil těsně vedle tyčky. V 58. minutě dokázal v oslabení snížit Gerhát, ale vyrovnat se Litvínovu již nepodařilo.

Hlasy trenérů po zápase:

Darek Stránský (Litvínov): "Začátek nám utekl, hosté měli lepší pohyb. Byli jsme urputnější než v pátek. Rozhodly přesilové hry. Třinec využil dvě, my jednu. Měli jsme dát branku i v další početní výhodě a mohlo to být jiné. To se nám nepovedlo, a proto jsme prohráli. Kluci zápas odmakali, i když jsme dneska bez bodu."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme velice rádi za výsledek. Měli jsme lepší pohyb, hráli jsme dobře z obrany, měli jsme spoustu šancí. Nakopla nás první branka, naopak domácí to trošku položilo. Ve druhé třetině se domácí vrátili do hry při přesilových hrách. Zkušeně jsme si to ale hlídali, i když jsme dostali branku na 3:2, která nás mrzela. Závěr ale kluci odbojovali a odmakali. Chtěl bych klukům poděkovat za nasazení a chuť dnes zvítězit. Vyhráli jsme na ledě, ze kterého se body moc nevozí."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 34. V. Hübl (Kubát, Ihnacak), 58. Gerhát (Trávníček) - 9. Krajíček (Martin Růžička, Mikulík), 30. Linhart (Jank, Adamský), 49. Chmielewski (Martin Růžička, Krajíček). Rozhodčí: Úlehla, Šír - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 4468.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Baránek, Dietz - Jánský, V. Hübl, J. Černý - Vandas, Ihnacak, Matoušek - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Šimeček, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Adámek, D. Musil, Jank, Linhart - Martin Růžička, M. Kovarčík, Chwielewski - Irgl, Marcinko, Mikulík - Dravecký, Polanský, Adamský - Cienciala, Rákos, Svačina. Trenéři: Varaďa a Zadina.