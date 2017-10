Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili po Kometě Brno podruhé v týdnu lídra extraligy, když v 15. kole udolali Plzeň 3:2 v prodloužení. Domácí v základní hrací době vyrovnali díky trefám Jiřího Polanského, který dal 200. gól v soutěži, a Martina Růžičky. V nastavení rozhodl v přesilové hře Tomáš Marcinko. V dresu hostí, kteří bodovali potřinácté v řadě, si udržel průměr gólu na zápas Dominik Kubalík. V plzeňské obraně debutoval Jakub Kindl, bývalý hráč Detroitu a Floridy.

Plzeň nebodovala naposledy právě v souboji s Třincem v 2. kole a v první třetině tahala za kratší část provazu i vinou četných oslabení. V největší šanci Ocelářů ale Martin Růžička zblízka přestřelil a ve třech přesilových hrách končily puky na chráničích gólmana Svobody. Hosté vytěžili z minima maximum, když se Kubalík po vypršení trestu zapojil do rychlého protiútoku tři na dva a po přihrávce Schleisse se trefil z pravého kruhu k bližší tyči.

Obranu soupeře prolomili domácí až v polovině zápasu zásluhou Polanského, který dobře clonil před brankou a od něho se odrazila střela Janka do sítě. Vzápětí mohla skóre překlopit na stranu domácích aktivní čtvrtá formace vedená Michalem Kovařčíkem, ale Svoboda odolal. A tak udeřila Plzeň. Na útočné modré čáře získal puk v souboji s Polanským Indrák, posunul ho na Stacha, který si položil brankáře Hrubce, a byť se dostal do velkého úhlu, rozjásal hosty podruhé.

Třinečtí v úvodu třetí třetiny dohrávali přesilovou hru, ale po jejím skončení rychle po dvou vyloučeních hráli 101 sekund v oslabení tři proti pěti. Hosté se přes obětavou hru domácích k ničemu vážnému nedostali, ale už v rovnovážném počtu neuspěl Indrák tváří v tvář Hrubcovi. Z protiútoku se vzápětí prosadil Martin Růžička, který sólový únik zakončil bekhendovým blafákem.

V dalším průběhu utkání obě mužstva usilovala o to, aby strhla zápas na svou stranu. Největší příležitost zahodil Stach, který se ocitl v 59. minutě sám před Hrubcem, ale nepřehodil beton domácího gólmana. Ten vynikl i v prodloužení, když lapačkou vychytal únik Mertla s Gulašem. A tak hosty stihl trest, když v přesilové hře rozhodl Marcinko.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "V první třetině se nám nevydařily přesilové hry, ubraly nám na tempu. Ve druhé jsme přidali v nasazení, vytvářeli si šance, ale stálo nás to spoustu sil. Ve třetí třetině jsme to odehráli parádně, měli jsme vůli po gólech. Mužstvo ukázalo charakter a zápas obrátilo, i když Plzeň hrála výborně a vytvářela si veliké šance. Opět nás ale podržel Šimon Hrubec. Dva body jsou skvělé, je to vzpruha do dalších zápasů."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Rád bych kluky pochválil, protože jsme odehráli lepší utkání než poslední dvě. Věděli jsme, že jedeme na led kvalitního mužstva, které je sebevědomé a momentálně hraje výborně. Mrzí nás neproměněné šance ve třetí třetině a prodloužení. Teď jsme z toho zklamaní."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Polanský (Jank, Cienciala), 47. Martin Růžička (Marcinko, D. Musil), 65. Marcinko (Martin Růžička) - 18. D. Kubalík (Schleiss, M. Svoboda), 34. Stach (Indrák). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4167.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Jank, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Cienciala - Irgl, Rákos, Hrňa - Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, Moravčík, D. Sklenička, J. Kindl, Jones, Pulpán - Gulaš, Mertl, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - P. Straka, Kracík, Schleiss - Hollweg, Kodýtek, Vracovský. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.