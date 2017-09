Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté utrpěli v 8. kole extraligy první domácí porážku, když Olomouci podlehli po samostatných nájezdech 3:4. Vítězství Hanáků zařídil dvěma góly forvard Kevin Sundher, který rozhodl i penaltový rozstřel. U všech gólů Třince byl obránce Vladimír Roth - dvakrát skóroval a jednou přihrál. Branku dal i domácí útočník Martin Růžička, jenž zatím bodoval v každém kole. Kohouti nad Třincem vyhráli po sérii čtyř porážek.

Třinec začal rychle plnit roli favorita a v šesté minutě ho poslal do vedení Roth, který po průniku Draveckého z pravého kruhu překonal Konráda střelou bez přípravy. Pak ale Jakub Galvas narýsoval parádní a milimetrovou kolmici za obranu do jízdy Eberlemu, který ze sólového nájezdu ve 12. minutě švihem o tyčku vyrovnal. "Určitě není dobře, když vám hráči chodí sami na branku, ale to se stává. Hokej je hra chyb. Někdy tam někdo frkne a dneska se nám to bohužel vymstilo," řekl Roth.

Nerozhodný stav už za 44 sekund zrušil opět Roth, který se po vyhraném vhazování v útočném pásmu bez přemýšlení opřel do puku na modré čáře a Konrád přes zástup těl před brankou neviděl puk. Zahlédl ho až v síti.

Domácí situaci mohl vylepšit ještě třetím gólem Irgl, ale jeho akci v oslabení zastavila horní tyčka. Vzdor Hanáků výrazně oživilo kuriózní vyrovnání. Sundher natlačil ve 24. minutě puk i s domácím Linhartem do třinecké branky a rozhodčí po konzultaci s kolegou u videa uznali gól. "Rozhodčí si byl nejdříve jistý, že gól platit nemá. Naštěstí si to zkontrolovali s videorozhodčím a i na kostce pak bylo vidět, že puk přešel čáru dříve, než byla branka posunutá," řekl olomoucký útočník Marek Laš.

Třinecká pohoda se tím zasekla. Oceláři ve druhé části ztratili lehkost a navzdory tomu, že byli silnější na puku a často nastěhováni v útočném pásmu, s urputnou obranou Kohoutů si nevěděli moc rady. Hosté je do šancí nepouštěli, když už se v ní ocitl Svačina, v úvodu třetí části trefil tyčku.

"Věděli jsme, jak Olomouc hraje. S ní je to vždycky urputné. Většinou rozhoduje, když dáte gól, dva a odskočíte, ale my jsme se dneska vyloženě trápili v přesilovkách. Nešlo to, ale i takové zápasy jsou," řekl Roth.

Ještě více se situace domácích zhoršila při vlastní pětiminutové přesilovce při vyloučení Strapáče. Chybu ve středním pásmu využil Laš a ze sóla otočil skóre. S dobýváním hanáckého valu si ale Třinec ještě v téže početní výhodě dovedl poradit zásluhou Růžičky, který z úhlu zacílil možná milimetrovou mezeru mezi Konrádovým ramenem a horní tyčkou.

Ke konci řádné hrací doby musel při hře pět na čtyři Konrád čelit těžké palbě, ale dvě tři gólové rány Olomouc v posledních sekundách přežila bez pohromy. Zápas pak rozřešily až nájezdy. Hosté skórovali v prvních čtyřech sériích hned třikrát a získali dva body.

"Dneska jsme měli opravdu výborný střelecký den v samostatných nájezdech jak v závěru, tak během utkání. Byli jsme v nich úspěšní, což je pro hráče povzbuzující pro další boje, protože potřebujeme branky střílet," řekl olomoucký asistent Zdeněk Moták.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Nezačali jsme moc dobře. Vstup do zápasu jsme si představovali jinak. Ale Olomouc hraje nepříjemný hokej, mají tam silné hráče vzadu. Nedají vám nic zadarmo, tlačí vás do rohů. Věděli jsme, že to bude náročné. Hlavní je, že jsme nevyužili přesilovky, které jsme měli. Navíc jsme při nich jednou i inkasovali, to by se nemělo stávat. To bylo asi rozhodující pro dnešní zápas."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany to byl podařený zápas. Hráli jsme zodpovědně, bojovně, podali jsme obětavý a poctivý výkon. Do první třetiny jsme vstoupili ustrašeně a myslím, že rozhodující vliv na vývoj celého utkání měla druhá třetina, kdy jsme udrželi oslabení. Bylo důležité, že jsme je ubránili a ještě v něm vstřelili gól. To bylo rozhodující. Musíme hráčům poděkovat za výborný výkon."

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Roth (Dravecký, Svačina), 13. Roth (Linhart, Cienciala), 48. Martin Růžička (Marcinko, Roth) - 12. Eberle (J. Galvas, Laš), 24. Sundher (L. Galvas, J. Galvas), 47. Laš (Vyrůbalík, J. Knotek), rozhodující sam. nájezd Sundher. Rozhodčí: Kalina, Kika - Rampír, Tošenovjan. Vyloučení: 5:7, navíc Strapáč (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 4279.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Adámek, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, M. Doudera - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Irgl, Polanský, Adamský - Dravecký, Marosz, Svačina - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Sundher, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Herman, Holec - Ostřížek, B. Mráz, Strapáč. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.