Praha - Hokejisté Třince vyhráli ve 36. kole extraligy na ledě Sparty 5:3 a ukončili tak sérii tří výher Pražanů. Domácí vedli 2:0, ale Oceláři dokázali vývoj utkání otočit. Sparta tak klesla na osmé místo tabulky, Třinec je čtvrtý.

Oba celky do zápasu nasadily nové i uzdravené hráče. V brance Sparty nastoupil poprvé Laco, v obraně Ďaloga, za Třinec premiérově nastoupil útočník Vlach. Z marodky se poté vrátili Michálek respektive Hrňa se Svačinou.

Úvod patřil Pražanům, kteří se ve 4. minutě ujali zásluhou Pavelky vedení. Poté sice domácí nevyužili přesilovku, ale po spolupráci Pecha s Formanem za brankou zvýšil ve 12. minutě na 2:0 Klimek.

Hostům se vůbec nedařilo, do hry je však vrátila početní výhoda. Při Kudrnově trestu snížil Martin Růžička a Oceláři ožili. Nejlepší střelec Třince mohl vzápětí i vyrovnat, ale přestřelil. V 17. minutě byl ale vyloučen Jarůšek a Krajíček přesně se skončením jeho trestu překonal Laca podruhé.

Ještě v závěru první třetiny mohl vrátit Spartě vedení Pech, i kvůli ataku Doudery však nezakončil přesně. A Třinec hned po 25 sekundách druhé části zápas otočil, trefil se Marcinko. Pražané se však rychle oklepali a po přečíslení Pecha s Klimkem vyrovnali.

Obranná hra Sparty se ale nezlepšila a hosté toho využili. Ve 27. minutě jim vrátil vedení osamocený Jank a o 49 sekund později kapituloval Laco popáté. Vlachovu střelu odraženou od mantinelu usměrnil za brankovou čáru Michal Kovařčík. Přestože gólu podle všeho docílil rukou, rozhodčí jej po konzultaci s kolegou u videa uznali.

Pražané se mohli do zápasu vrátit v přesilových hrách, Hrubce však při trestech Krajíčka a Draveckého prakticky neohrozili. Zdramatizovat utkání se jim nedařilo ani ve třetí třetině. Chvílemi si sice Sparta tlak vytvořila, třinecký gólman však složitější situace řešit nemusel. Na třetí výhře Slezanů na kluzištích soupeřů v řadě nic nezměnila ani dlouhá power play domácích.

Hlasy trenérů po zápase:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Na rozdíl od Třince jsme měli sérii výborných utkání, kdy to byly opravdu hezké hokeje a hráli jsme týmově. Disciplinovaně. Dnes se nám po deseti vydařených minutách a dvou gólech trošku splašily hlavy a mysleli jsme si, že to půjde lehce. Třinec po zbytečném faulu využil přesilovku, dostal se na kontakt, pak využil i druhou přesilovku a začínalo se od znova. Nic se ale nedělo, hráli jsme dále. Bohužel jsme ale zaspali začátek (druhé třetiny), začali jsme hrát netaktický splašený hokej a Třinec nás vycvičil z produktivity. Trestal naše chyby. Bohužel nám odskočil na dva góly a my se nedokázali vrátit zpět, i když se hráči snažili. Snaha tam byla, ale chyběl nám klid na hokejkách. Třinec už poté hrál chytře dozadu."

Václav Varaďa (Třinec): "Po nevydařeném domácím utkání proti Zlínu jsme přijeli do Prahy s pokorou, ale zároveň s chutí začít nový rok vítězně. Dnes se to nerodilo lehce, v první třetině nás Sparta přehrávala, měla více ze hry v prvních deseti minutách, ale my jsme byli schopni ve dvou přesilovkách dát parádní branky a strhnout zápas na naši stranu. Ve druhé třetině jsme hráli výborný hokej, domácí jsme ztlumili rychlým gólem, vytvořili jsme si spoustu šancí a ubránili oslabení. Třetí třetinu kluci zvládli výborně takticky. Snažili jsme se nedostat do problémů a po bojovném výkonu jsou to pro nás skvělé tři body z ledu těžkého soupeře, který má nyní formu."

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. T. Pavelka (Forman, Pech), 12. Klimek (Forman, Pech), 22. Klimek (Pech, Forman) - 14. Martin Růžička (Hrňa, Roth), 19. Krajíček (Polanský, Svačina), 21. Marcinko (Krajíček), 27. Jank (Svačina, Adamský), 28. M. Kovařčík (R. Vlach, Hrňa). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - D. Klouček, D. Hynek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 5805.

Sparta: J. Laco - Piskáček, Švrček, Kalina, Ďaloga, Z. Michálek, T. Pavelka, od 21. navíc Nedomlel - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Forman, Pech, Klimek - Uher, Pšenička, Rousek. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, Linhart, D. Musil, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Hrňa, R. Vlach, Dravecký - Martynek, Polanský, Adamský - Cienciala, Mikulík, Svačina - M. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.