Malmö - Hokejisté Třince si v úvodním osmifinále play off Ligy mistrů vybudovali výbornou pozici do odvety, když dokázali vyhrát na ledě Malmö 2:1. Oceláři sice ještě do poslední třetiny nastupovali s mankem, ale dokázali vývoj utkání otočit, když nejprve vyrovnal Vladimír Svačina a další forvard Aron Chmielewski pak v čase 57:10 rozhodl.

Třinec se na severu Evropy představil s Hrubcem mezi tyčemi, ale bez ofenzivních opor Irgla a Hrni. Brzký faul Linharta už po 89 vteřinách posadil Redhawks do sedla, hosté však odolali. Štěstí pak českému týmu pomohlo v končící 11. minutě, kdy Zaar orazítkoval tyč. Bez gólového trestu pak Oceláři přečkali i prohřešek Polanského.

Velké zmatky při rozehrávce Třince v úvodu druhého dějství, do něhož už hosté nastoupili bez zraněného beka Rotha, pak ale stály u zrodu vedoucí trefy švédského týmu, kterou si připsal Hardt. Uběhlo jen 70 sekund a domácí útočník tváří v tvář překonal Hrubce povedeným zakončením pod horní tyčku.

Následovala série trestů na obou stranách, první početní výhodu si zahráli i hosté, stav se neměnil. Nepohnul jím ani Görtz, který se dostal do podobné situace jako předtím úspěšný střelec Hardt, jenže tentokrát měl Hrubec navrch s dostatečně rychlou lapačkou.

"První dvě třetiny nás soupeř hodně tlačil a měli jsme tam hodně oslabení, je třeba poděkovat gólmanovi a klukům před ním, kteří oslabení odbránili. Bylo super, že jsme při nich nedostali gól," ocenil práci spoluhráčů Chmielewski v rozhovoru pro klubový web.

Nástup do závěrečného dějství vyšel skvěle Třinci. Už po 53 vteřinách bylo vyrovnáno, když Adamský při své individuální akci obkroužil branku, našel Svačinu a ten pohotově prostřelil gólmana Alsenfelta. Oceláři poté přečkali další oslabení a nakonec to byli trochu překvapivě oni, kdo měl poslední slovo: Chmielewski se prosadil tečí ostré příhry z Musilovy hole necelé tři minuty před koncem.

"Bylo to dnes hodně o bruslení. Domácí byli silní na puku, umí si ho dobře přidržet a zbytečně ho neodevzdávají. Jsem rád, že jsem dal gól, ale hlavní je, že tým vyhrál. Vezeme si skvělý výsledek, ale v odvetě musíme nastoupit tak, jak bychom tady hráli 0:0. Tedy začít od defenzivy, neinkasovat a využít příležitosti, které přijdou," uvedl Chmielewski.

Osmifinále play off hokejové Ligy mistrů, 1. zápas:

Malmö Redhawks - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 22. Hardt (Storm) - 41. Svačina (Adamský, Polanský), 58. Chmielewski (D. Musil, Dravecký). Rozhodčí: Wiegand, Stricker (oba Švýc.) - Lundgren, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 5662.

Sestavy:

Malmö: Alsenfelt - Warg, Mylläri, Olsson, Arell, Andersson, Mäntylä, Lerby, Setkov - Zaar, Händemark, Bryggman - Storm, Haudum, Hardt - Olofsson, Rosdahl, Görtz - Lennström, Ch. Forsberg, Eklind. Trenéři: Andersson, Filander a Mattsson.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Adámek, Linhart, Jank - M. Růžička, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Chmielewski, M. Kovařčík, Rákos - Cienciala, Mikulík, Kofroň. Trenéři: Varaďa a Zadina.