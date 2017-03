Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince přežili první hrozbu vyřazení a v pátém čtvrtfinálovém utkání udolali na domácím ledě Chomutov 3:2 až ve druhém prodloužení. Rozhodující gól vstřelil v 89. minutě David Cienciala. Piráti stále vedou v sérii 3:2 na zápasy a v šestém zápase budou mít v pátek výhodu domácího prostředí.

Třinec i do pátého utkání série nastoupil bez kapitána Irgla, kouč Kýhos do sestavy nezařadil ani Redenbacha s Linhartem a zraněného Rotha. Domácí museli zvolit aktivní pojetí hry a dočkali se zdaleka nejrychlejšího gólu v sérii. To když Vondrka v páté minutě na útočné modré čáře nezkrotil v přesilovce skákavou přihrávku, Dravecký mu sebral puk a ze sóla v oslabení zápěstím vyzrál na Laca. Třinec dal v celé sérii první branku v úvodní třetině.

Piráti ale mohli být rychle zpátky. Šťovíčka v šesté minutě vychytal Hamerlík, ale zázračný zákrok předvedl třinecký gólman až o chvilku později, když v minipřesilovce Pirátů pět na tři bravurně vyrazil Flemmingovu dorážku do odkryté brány.

Domácí s gilotinou na krku do soupeře vytrvale bušili, ale šance pálili jako na běžícím pásu. Laco zase vyzařoval spolehlivost a zpacifikoval akce Růžičky, Kanea či Draveckého. Hosté byli výrazně efektivnější a k vyrovnání jim stačila Valachova rána od modré čáry, kterou ve 31. minutě Hamerlík propustil pod rukou za záda.

Třinec musel útočit; Dravecký si po průniku zleva sice položil Laca, už však nezvedl puk. Nervozitu ale z domácích setřásl Hrňa, který po brejku s citem ze vzduchu přesně umístil Jaškovu žabičku.

Oceláři měli v poli více ze hry, ale Chomutov je deptal mnohem účinnější koncovkou. Hosté na gól spotřebovali daleko méně šancí a ve 48. minutě zmrazil halu v přesilovce Kämpf, který zblokovaný puk švihem neomylně zavěsil pod břevno. Třinec se dlouho nadechoval z šoku, přesto ještě v řádném čase mohl Růžička rozhodnout, ale skvělý Laco byl proti.

Prodloužení už bylo z obou stran o velké opatrnosti a Chomutov bez větší příležitosti promarnil i dvě přesilovky. Až v 89. minutě rozhodl Cienciala, který se na brankovišti zmocnil Lacem vyraženého puku a doklepl ho zblízka do branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Kýhos (Třinec): "Čekali jsme, že zápas se bude odvíjet podobně jako ty dva minulé. Že Chomutov bude výborně bránit, což se potvrdilo. My nejsme opět schopni překonat Laca víckrát, abychom odskočili, takže to zase došlo do prodloužení. Tam je to o štěstí, dneska se puk odrazil k nám a vyhráli jsme."

Vladimír Růžička (Chomutov): "Přijeli jsme s podobnou taktikou jako minule. Myslím, že jsme to odehráli velice dobře. Bohužel prodloužení bylo dlouhé a takové góly padají. Propadlo to tam, dostali jsme gól a vracíme se domů. Ale musím smeknout před hráči, že absolvovali tolik zápasů v krátké době."

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 3:2 v 2. prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Dravecký, 35. Hrňa (Jašek, Adamský), 89. Cienciala - 31. Valach (Kämpf, D. Kaše), 48. Kämpf (Skokan, Rutta). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5019. Stav série: 2:3.

Třinec: Hamerlík - Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas, Hrabal, Jank, Adámek - J. Petružálek, Kreps, Rákos - Martin Růžička, Marosz, Dravecký - Netík, Kane, Adamský - Hrňa, Jašek, Cienciala. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Chomutov: Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Dlapa, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Poletín - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - D. Kaše, Kämpf, Koblasa - Raška, Šťovíček, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.