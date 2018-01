Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince zvítězili v 39. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 5:1 a zaznamenali čtvrtou výhru v řadě. Svěřenci bývalého třineckého kouče Vladimíra Kýhose na ledě Ocelářů sice rychle vedli gólem Tomáše Urbana v oslabení, domácí však zápas pěti góly obrátili. Vítězný gól si připsal Ondřej Kovařčík, pro kterého to byla teprve druhá trefa v sezoně. Tři asistence zapsal obránce Tomáš Linhart.

Hostům se povedlo soupeře překvapit aktivním nástupem. Středočeši začali svižně a s otevřeným hledím a Hrubec takřka zázračně bruslí zhatil gól extřineckému Orsavovi. Boleslav nezastavilo ani oslabení. I ve čtyřech vyrazili do brejku a Urban ve třetí minutě doklepl do sítě vyraženou střelu Klepiše.

Boleslavští měli i další příležitosti, které stály za to. Hrubec ještě v první desetiminutovce zlikvidoval gólové situace Žejdla a Valského. Domácí začínali otěže přebírat v závěru první části. Z tlaku Polanského formace mohl srovnat její lídr, ale zblízka minul odkrytou branku.

Třinec i ve druhé třetině hladově kroužil okolo boleslavské branky. Před Maxwellem přihořívalo, ale hostující brankář zneškodnil i sólový výpad střelce Růžičky. Místo vyložené šance tak gól padl skoro "z ničeho". Vlach jemně hokejkou změnil směr Linhartovy střely od modré čáry a puk proklouzl Maxwelllovi po ledě za záda.

Třinec udával tempo hry, ale velké možnosti byly na obou stranách. Svačinu vychytal Maxwell, Orsava uháněl sám na Hrubce, který ale jeho bekhendový pokus vykryl. Maxwell však v 35. minutě za vlastní brankou nepřesně rozehrál. Chmielewski mu sebral kotouč a Kovařčík po jeho příhře zblízka zavěsil.

Okamžitou odpověď mohl zosnovat opět Orsava, ale ani jeho druhé sólo s bekhendovým zakončením nemělo úspěch. Svačina naopak vzápětí zády ke gólmanovi tečoval Linhartovo nahození tak šťastně a přesně, že puk po odrazu o obě tyčky zapadl do branky.

Hosté se přesto v závěru ještě nadechli. Celou třetí část měli blízko ke kontaktnímu gólu, jenže Lenc v největší šanci orazítkoval jen tyč. Boleslavské snaze dal ránu z milosti v 54. minutě po rychlém protiútoku Růžička a byl to už jeho 23. gól sezony. Výhru pátým gólem ze sóla přizdobil ještě Dravecký a hostům připravil pátou porážku z posledních šesti utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec). "Vítězství se nerodilo lehce. Nalomil nás úvodní gól, který padl v naší přesilové hře. Malinko ztlumil náš nástup. I tak hráči k tomu přistoupili parádně a vytvořili si spoustu šancí. Gólman je držel dlouho. Nalomila to druhá třetina, kdy jsme po teči vyrovnali a vytvořili jsme si spoustu šancí. Ale musím říct, že Boleslav taky měla spoustu šancí a mohlo to být i naopak. Klukům ale chci poděkovat za taktický zvládnutý výkon ve druhé třetině. Ale opakuji, že Boleslav si vypracovala spoustu šancí, při kterých nás podržel Hrubec."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Výsledek je pro nás hodně krutý. Chtěli jsme navázat na výkon z posledního vyhraného zápasu v Třinci a povedlo se nám i jít do vedení. Třinecký tým měl ale spoustu šancí, nás podržel gólman Maxwell. První třetina pro nás tak byla parádní. Tam jsme měli nějaké další šance, bohužel na 2:0 jsme nedali. Pak jsme dostali takové zbytečné góly po individuálních chybách, kdy máme obsazené hráče, ale necháme je tečovat. Pak tam byla i chyba gólmana, ale může se stát, jinak nás hodně podržel. My jsme naopak z některých situací nedokázali dát gól do prázdné branky. Třinec pak už ukázal svoji sílu a byl produktivnější."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. R. Vlach (Linhart), 35. O. Kovařčík (Chmielewski), 37. Svačina (Linhart, Martin Růžička), 54. Martin Růžička (M. Kovařčík), 59. Dravecký (Hrňa, Linhart) - 3. Urban (Klepiš). Rozhodčí: Pavlovič, Šír - D. Klouček, Komárek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4061.

Třinec: Hrubec (3. - 5. Hamerlík) - Adámek, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Svačina - Hrňa, R. Vlach, Dravecký - Cienciala, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: Maxwell - J. Říha, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Kotvan, Dlapa - Valský, Orsava, Žejdl - Kousal, P. Musil, Klepiš - Lenc, Holík, Pacovský - M. Procházka, Urban, Pabiška. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.