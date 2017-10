Praha - V pátečním programu pěti zápasů 15. kola hokejové extraligy se odehrají hned dva šlágry, v nichž se mezi sebou utkají týmy z vedoucího kvarteta. Třetí Třinec se pokusí sesadit vedoucí Plzeň, na kterou ztrácí dva body. Zpět do čela může jít ale také Kometa, kterou čeká souboj s Hradcem Králové. Mountfield v poslední době minimálně inkasuje a bez jediné ztráty vyhrál posledních šest zápasů.

Třinec znovu zabírá a čtyři výhry z posledních pěti kol Oceláře přiblížily na dostřel vedoucí Plzni, kterou teď hostí. "Je to pro nás druhý zápas za sebou na domácím ledě proti týmu z úplné špičky tabulky. O kvalitách Plzně se stejně jako u Komety nemusíme bavit. Budeme chtít předvést znovu poctivý výkon a poprat se o tři body," řekl třinecký kouč Václav Varaďa, který dlouhodobě postrádá jen zraněného Petružálka a Rotha.

Plzeň zůstává jediným mužstvem, které od začátku sezony jen jedinkrát nebodovalo. A přes poslední porážku v Litvínově prodloužila bodovou sérii na dvanáct zápasů. Škoda navíc již může nasadit do boje novou posilu, obránce Jakuba Kindla. "Domluva s Plzní se odehrála prakticky během jednoho dne, bylo to opravdu rychlé. Myslím, že mi chvilku bude trvat, než se dostanu do optimálního zápasového tempa, ale už se nemůžu dočkat pátku, až mi to konečně začne," těšil se Kindl.

Kometa poprvé v sezoně prohrála dva zápasy po sobě a získala v nich pouze jeden bod. Na špici tabulky vystřídala Brňany při stejném bodovém zisku Plzeň. "Žádné panice nepropadáme. Prohru v Litvínově ani tolik neberu, protože jsme dokázali v závěru zápasu třemi góly srovnat skóre. Ale v Třinci nebyl náš výkon ideální. Doplatili jsme opět na zbytečné fauly a hrou v oslabení nabízíme soupeři zisk převahy," řekl na dnešním setkání s novináři trenér Komety Kamil Pokorný.

Hradec Králové považuje v současné době za tým s nejlepší formou. "Po špatném začátku je na vítězné vlně. Což je pro nás velká výzva. Chceme se prosadit útočnou hrou," dodal Pokorný. Kometa stále postrádá zraněného obránce Ondřeje Němce a chybět už bude i Káňa, který zamířil na hostování do Olomouce.

Hradec Králové se po nepovedeném rozjezdu herně zvedl a rázem se dostavily i výsledky. Vítězná šňůra zahrnuje i mimořádnou sérii 245 minut a 27 vteřin bez inkasované branky, což je týmový rekord soutěže.

"Zlepšení hry v defenzivě je základem i pro zlepšení ofenzivy. To se projevilo, i když nelze říci, že je všechno ideální. Stále je co zlepšovat. Potěšující je, že se zvedá i střelecká produktivita. Na tom, že jsme v posledních zápasech neinkasovali nebo jen minimálně, mají hlavní podíl vynikající výkony Patrika Rybára, který doslova zavřel svoji branku," uvedl pro klubový web kouč Václav Sýkora.

Pardubice před zápasem ze Zlínem nechávají za zády debakl 0:6 z derby v Hradci Králové a chtějí se vrátit k čtyřzápasové bodové sérii, která mu předcházela. "Berani jsou tým, se kterým chceme bojovat o umístění v tabulce. Domácí prostředí musíme využít k tomu, abychom získali všechny body," zdůraznil trenér Miloš Holaň.

"Ve Zlíně nás ve druhém kole dovedly k výhře taktická hra a vynikající výkon brankáře Kacetla. Celý tým hrál obětavě a disciplinovaně. Teď nás čeká úplně jiné utkání, potřebujeme vstřelit první branku a udávat tempo. Musíme hrát od začátku aktivně a snažit se o to, abychom zápas překlopili v náš prospěch třeba už v první třetině," dodal Holaň.

Berani v posledních dvou zápasech nebodovali a v tabulce klesli na desáté místo. "Potřebujeme už bodovat a utkání zvládnout. Nejsme v depresi po vysoké prohře s Vítkovicemi (3:7). Pardubicím chceme oplatit prohru, kterou nám uštědřili hned v prvním extraligovém zápase ve Zlíně. Mají v týmu kvalitní hráče, trápí je ale nevyrovnané výkony. Vyhrají na Spartě a potom vysoko prohrají v derby s Hradcem Králové," poznamenal Robert Svoboda, který bude mít místo potrestaného útočníka Veselého k dispozici Fořta z Přerova. Na marodce jsou obránci Nosek, Řezníček, Horák a slovenský útočník Illo.

Chomutov potřebuje co nejdříve přetrhnout sérii pěti porážek, během níž si připsal jen bod. Příležitost k tomu bude mít doma s Mladou Boleslaví. Severočeši ale čekají na domácí výhru už od poloviny září a čtyři zápasy. "Nepotěšili jsme fanoušky domácími výhrami, protože jsme brali tři body jenom jednou. Díky bohu, že se nám podařilo patnáct bodů uhrát venku," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný. Mladá Boleslav prohrála venku čtyři z posledních pěti utkání.

Statistické údaje před pátečním 15. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (3.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 14 zápasů/17 bodů (9 branek + 8 asistencí) - Dominik Kubalík 14/21 (14+7). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,97 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,17 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 4,00 a 84,62 - Miroslav Svoboda 2,04, 92,73 a jednou udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,14 a 80,00. Zajímavosti: - Oceláři bodovali ve všech osmi zápasech před vlastním publikem v této sezoně a z toho v sedmi vyhráli. S 21 body jsou nejlepším týmem doma. - Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a ztratil v nich jen čtyři body. - Plzeň sice v úterý prohrála na ledě posledního Litvínova, přesto bodovala už podvanácté za sebou a vyhoupla se do čela tabulky. Ztratila v této sérii jen devět bodů. - Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech s Plzní třikrát za sebou a ztratil v této sérii jediný bod. - I druhý vzájemný duel s Plzní v sezoně sehrají Oceláři doma. V tom prvním 10. září vyhráli 5:2. - Třinecký útočník Zbyněk Irgl může sehrát v neděli proti Jihlavě 600. zápas v extralize. - Útočníkovi Jiřímu Polanskému chybí jediný gól k hranici 200 branek v domácí nejvyšší soutěži. HC Verva Litvínov (14.) - Bílí Tygři Liberec (11.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 14/10 (4+6) - Martin Bakoš, Michal Bulíř oba 13/7 (3+4). Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,07, 92,62 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,83 a 84,40 - Roman Will 2,85, 90,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,29 a 86,79. Zajímavosti: - Litvínov po sérii devíti porážek vyhrál dvakrát za sebou, ale na plný bodový zisk čeká 11 zápasů. Naposledy zvítězil za tři body 12. září proti Hradci Králové (3:0). - Verva zakončí sérii tří domácích duelů. V neděli porazila mistrovskou Kometu 4:3 po samostatných nájezdech a v úterý zdolala Plzeň 2:1 v prodloužení. - Liberec venku ještě v sedmi zápasech v této sezoně nebodoval při skóre 7:32. Jediným dalším týmem, který ještě v ročníku nebodoval mimo svůj led, je Litvínov. - Bílí Tygři prohráli jen dva z posledních osmi zápasů a získali v nich jen šest bodů. - Litvínov vyhrál nad Litvínovem ve vzájemných zápasech doma třikrát za sebou, dvakrát z toho až v nastavení. - I druhý vzájemný zápas s Libercem v sezoně sehraje Verva doma a v tom prvním 10. září vyhrála i díky čistému kontu Michaela Petráska 2:0. - Nová litvínovská posila Brian Ihnacak může v neděli v Hradci Králové sehrát 100. zápas v české extralize. Piráti Chomutov (8.) - BK Mladá Boleslav (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 13/13 (4+9) - Jakub Orsava 14/9 (6+3). Statistiky brankářů: Ján Laco 2,53 a 90,67, Štěpán Lukeš 0 a 100 - Brandon Maxwell 2,13, 92,75 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 1,69 a 92,31. Zajímavosti: - Piráti prohráli pětkrát za sebou a získali v této sérii jediný bod při skóre 10:19. Doma Chomutov podlehl čtyřikrát v řadě a dosáhl na jeden bod. - Mladá Boleslav venku prohrála čtyři z posledních pěti zápasů a připsala si v nich jen čtyři body. - Chomutov vyhrál ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou při skóre 15:4. Načal sérii v březnovém play off, kdy v předkole po domácích prohrách 1:7 a 1:6 otočil vývoj na 3:2 na zápasy a postoupil. - Chomutovský útočník Ivan Huml může sehrát 300. zápas v extralize, slovenský útočník Pirátů Dávid Skokan by mohl v neděli proti Pardubicím nastoupit k 200. duelu v české nejvyšší soutěži. - Americký brankář Brandon Maxwell z Mladé Boleslavi může odchytat 100. zápas v české extralize. HC Kometa Brno (2.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 14/19 (5+14) - Jaroslav Bednář 14/10 (3+7). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,52, 91,33 a jednou udržel čisté konto, Karel Vejmelka 0,50, 98,04 a jednou udržel čisté konto - Patrik Rybár 0,71, 96,53 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,39 a 90,06, Jaroslav Pavelka 0 a 100. Zajímavosti: - Kometa podlehla v neděli v Litvínově 3:4 po samostatných nájezdech i v úterý v Třinci 1:4 a poprvé v sezoně prohrála dva zápasy za sebou. Přišla kvůli tomu o vedení v tabulce. - Mountfield naplno bodoval v šesti zápasech za sebou při skóre 18:4. - Kometa se s Mountfieldem v minulé sezoně v cestě za titulem utkala v semifinále a vyhrála 4:2 na zápasy. - Brňané doma ve vzájemných zápasech v extralize prohráli jediný z 11 zápasů. Ve 4. duelu letošního semifinále podlehli 0:1 po samostatných nájezdech. - Slovenský útočník Marcel Haščák z Komety může v neděli v Mladé Boleslavi sehrát 100. zápas v české extralize. HC Dynamo Pardubice (12.) - Aukro Berani Zlín (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 14/9 (4+5) - Roberts Bukarts 14/12 (7+5). Statistiky brankářů: Milan Klouček 1,95, 93,67 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 3,81, 86,41 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Libor Kašík 2,33, 92,15 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,25 a 86,27. Zajímavosti: - Dynamo po sérii čtyř duelů, v kterých bodovalo, utrpělo v neděli ve východočeském derby v Hradci Králové debakl 0:6. - Zlín prohrál tři z posledních pěti zápasů a ztratil v nich osm bodů. - Zlínský kapitán Ondřej Veselý si začne odpykávat třízápasový disciplinární trest za faul na vítkovického útočníka Rastislava Deje. - Pardubický útočník Matěj Beran může v neděli v Chomutově sehrát 100. zápas v extralize. Další program: -------- Neděle 22. října - 16. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dukla Jihlava (2:0; ČT sport), Aukro Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec (2:3), 15:30 Piráti Chomutov - HC Dynamo Pardubice (4:1), 17:00 HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (0:10), Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov (0:3), 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno (3:2). Poslední Litvínov završí těžký domácí trojboj duelem proti jedenáctému Liberci, který má o čtyři body navíc, ale venku má zcela shodnou bilanci s Vervou: 7 zápasů - nula bodů. Sebevědomí domácích by navíc měla posílit poslední dvě vystoupení, z nichž proti rozjetým celkům Brna a Plzně vytěžili dvě těsné výhry a celkem čtyři body.