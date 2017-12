Odvetné utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Oceláři Třinec - Malmö, 7. listopadu v Třinci. Hráči Třince se radují z druhého gólu v závěru zápasu.

Odvetné utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Oceláři Třinec - Malmö, 7. listopadu v Třinci. Hráči Třince se radují z druhého gólu v závěru zápasu. ČTK/Ožana Jaroslav

Praha - Trojí zastoupení bude mít český hokej ve čtvrtfinále play off Ligy mistrů, které dnes začne úvodními zápasy. Na svém ledě se představí Třinec proti švédskému celku Brynäs IF a Liberec, který přivítá Curych. Úřadující český mistr Kometa Brno vstoupí do boje o semifinále v hale finského týmu JYP Jyväskylä.

Třinec nastoupí už od 17:00 a čeká ho třetí dvojzápas se švédským celkem za sebou. Po úspěšných vystoupeních proti HV 71 a Malmö vyzve Oceláře desátý tým švédské ligy Brynäs Gävle. "Bude to další z nesmírně těžkých soupeřů, švédská liga má vysokou kvalitu. Ale my se chceme dostat v Lize mistrů co nejdále a chceme ten dvojzápas rozehrát úspěšně. Chceme postoupit," řekl trenér Václav Varaďa.

Trumfem Ocelářů by mohl být znovu gólman Šimon Hrubec, který vykazuje v Lize mistrů vynikající úspěšnost. V sedmi odchytaných zápasech inkasoval jen šest gólů. A i když v posledním extraligovém utkání v Plzni v brankovišti chyběl, pro úterní duel se s ním počítá. "V Lize mistrů půjde do branky Šimon Hrubec. Máme to tak naplánované," řekl Varaďa.

Ve Finsku padne úvodní buly o hodinu později. Kometa není v ideálním rozpoložení, v extralize prohrála sedm zápasů z posledních osmi. Na evropské scéně mají ale Brňané přesně opačnou bilanci, a to i přesto, že řadu zápasů odehráli s hodně mladou sestavou.

"Bude to jiný zápas, věřím, že si především hlavou odpočineme. Ale chceme vyhrát," prohlásil trenér Kamil Pokorný, přestože jeho tým opět plánuje nechat odpočívat některé opory. "Pojedeme bez pěti hráčů základní sestavy," dodal Pokorný. Mimo hru by měli zůstat obránci Ondřej Němec s Krejčíkem a útočníci Erat, Zaťovič a Čermák.

Liberečtí doma zahájí boj o semifinále v 19:15. "Analýzu soupeře máme zpracovanou a připravujeme se na úterní utkání. Je to obrovská výzva, dostat se takhle daleko je výborná reklama pro klub. My uděláme všechno pro to, abychom postoupili ještě dále," řekl trenér Filip Pešán.

Pešán ještě odkoučuje úterní zápas, poté tým převezme asistent Karel Mlejnek. "Ten ho povede v odvetném utkání i po celou dobu mé absence kvůli světovému šampionátu dvacetiletých," dodal Pešán.

Liberci budou chybět Kvapil s Redenbachem, což trenér označil za citelnou ztrátu. "Na druhou stranu máme připraveného Mária Bližnáka a ambiciózního Josefa Mikysku, takže si myslím, že budeme připraveni," uvedl Pešán.

Zbývající čtvrtfinálovou dvojici tvoří Bern a švédský celek Växjö Lakers. Proti vítězi tohoto souboje by v případě postupu hrál Liberec. Pokud by uspěly Kometa i Třinec, narazí v dalším kole na sebe a český hokej bude mít opět po roce jistotu finálové účasti. Pražská Sparta v minulém ročníku podlehla ve finále Frölundě 3:4 v prodloužení.

Odvety se odehrají v úterý 12. prosince. Při shodném bodovém zisku určí postupujícího skóre, pokud bude vyrovnané, není uplatňováno "fotbalové" pravidlo většího počtu gólů nastřílených venku. Rozhodovalo by desetiminutové prodloužení se čtyřmi hráči v poli, poté případně nájezdy.